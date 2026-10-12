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Tan Biónica debió suspender su recital en Paraguay a solo 40 minutos de haber comenzado: el fuerte motivo

La banda liderada por Chano Charpentier tuvo que interrumpir su espectáculo en Asunción y no habrá una nueva fecha. El público expresó su malestar en redes. Los detalles, en la nota.

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Este sábado, Tan Biónica tenía previsto un show en Paraguay para presentar en vivo "El regreso", el álbum que publicó en noviembre de 2025. Sin embargo, a los 40 minutos de haber comenzado el recital, la banda liderada por Chano Moreno Charpentier debió suspender el espectáculo y generó un fuerte malestar entre el publico.

La noche había arrancado con entusiasmo en el Arena Asunción, donde miles de fanáticos se reunieron para recibir al grupo tras un año y medio sin tocar en el país. El repertorio incluyó canciones como "Santa María", "Ella", "Perdida" y "Arruinarse", mientras la lluvia comenzaba a intensificarse sobre el predio.

Con el correr de los minutos, el temporal complicó el desarrollo del concierto. Después de interpretar varios temas, Chano anunció una pausa para evaluar cómo seguir. Las pantallas del escenario informaron entonces que la presentación quedaba interrumpida momentáneamente por motivos climáticos.

La espera duró alrededor de diez minutos, pero la situación empeoró con precipitaciones fuertes y relámpagos. Finalmente, la productora Garzia Group comunicó la cancelación definitiva: "Debido a las condiciones climáticas adversas, la producción del artista da por finalizado el show".

Tras la decisión, los invitados comenzaron a retirarse del lugar bajo la lluvia. La organización también informó que el recital no será reprogramado y que no habrá devolución del dinero de las entradas, ya que la banda había alcanzado a realizar parte del espectáculo.

El mensaje de Chano. (Foto: X).
El mensaje de Chano. (Foto: X).

El domingo al mediodía, Chano se pronunció en sus redes sociales y lamentó no haber podido completar el recital. "Paraguay fue muy triste no poder seguir tocando anoche . Estábamos viviendo uno de los mejores shows de la gira y no se pudo seguir. Tocamos todo lo que pudimos pero ya se estaba poniendo muy inseguro para ustedes y para nosotros. Seguramente haya revancha muy muy pronto .. Lo sentimos y los queremos mucho".

La decisión generó un fuerte descontento entre los fanáticos, que recurrieron a "X" (ex Twitter) para expresar su malestar. "Cuando empezábamos a vibrar más alto, nos cortaron las alas", "El horario era 21:30 y salieron tarde. El pronóstico era claro, si empezaban a la hora establecida daba para casi todo el show antes de que la lluvia se pusiera tan fuerte" y "Qué poco profesionales. ¿Acaso no pudieron ponerse un piloto como lo hizo el público? Encima empezaron tarde", fueron algunos de los comentarios que circularon en la red social.

De esta manera, lo que prometía ser una noche especial para los seguidores paraguayos de Tan Biónica terminó de forma anticipada y en medio de la polémica por la suspensión.

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