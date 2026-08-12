Telefe levanta "Gran Hermano" este jueves 13 de agosto por un inesperado motivo: los detalles

Después de que trascendiera que la gran final de "Gran Hermano: Generación Dorada" está prevista para el próximo 24 de agosto, se conoció una inesperada decisión de Telefe sobre el reality. El canal resolvió levantar la emisión de este jueves 13 del corriente mes, por lo que los fanáticos deberán esperar para volver a ver a Santiago del Moro y a las participantes.

La casa atraviesa días de máxima tensión. Después de la eliminación de Matías Hanssen, nueve mujeres continúan en competencia. Además, este martes reingresaron exconcursantes para acompañar a las finalistas durante la etapa más decisiva del juego.

Este jueves, en lugar del reality, Telefe transmitirá el partido entre Rosario Central y Corinthians de Brasil por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. "Vuelve la CONMEBOL Libertadores con un partidazo por octavos de final. Rosario Central vs. Corinthians", anunció el canal en sus redes sociales.

La cobertura comenzará a las 21:15 con la previa desde el estadio Gigante de Arroyito, mientras que el encuentro arrancará a las 21:30. Pablo Giralt estará a cargo del relato y Juan Pablo Varsky realizará los comentarios del duelo internacional.

Telefe emitirá el partido de Rosario Central vs. Corinthians. (Foto: Instagram/ @telefe).

Una vez terminado el partido, llegará el análisis del postpartido, que se extenderá hasta las 23:30. Recién entonces Telefe retomará su programación habitual con "Pasapalabra".