Tensión en "Gran Hermano": Sol Abraham fue abucheada por el público tras salir de la casa

Este miércoles 17 de septiembre, Sol Abraham se consagró ganadora de "Gran Hermano: Generación Dorada". La tucumana consiguió el primer puesto en una gala que alcanzó un récord de casi 30 millones de votos, aunque el resultado no dejó conforme a buena parte del público. Además de las críticas en redes, fue abucheada por fanáticos al salir de la casa.

La definición frente a Yisela "Yipio" Pintos generó fuertes repercusiones entre los seguidores del reality. Tras conocerse el resultado, distintos usuarios cuestionaron la victoria de Sol y algunos llegaron a denunciar "fraude" y "arreglo" en la votación telefónica.

El momento de mayor tensión ocurrió cuando la flamante campeona llegó a los estudios de Martínez. Un video que comenzó a circular en las últimas horas muestra a varios presentes gritándole y arrojándole agua mientras repetían: "Acomodada. Acomodada". La escena rápidamente se viralizó.

El rechazo estaría relacionado con el recorrido de Abraham dentro de la competencia. Meses atrás, la producción había decidido expulsarla por incumplir las reglas del juego y, tiempo después, le permitió regresar a la casa. Ese antecedente volvió a quedar bajo la lupa tras su consagración.

Sol Abraham fue abucheada y le tiraron agua tras la final de "Gran Hermano". (Foto: TikTok).

Más allá de las críticas, Sol se quedó con un premio de 70 millones de pesos, además de otros dos millones obtenidos por los rendimientos de una billetera virtual y una vivienda prefabricada. Este jueves recibirá el trofeo bañado en oro durante la última emisión del ciclo.