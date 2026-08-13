Thiago Medina no fue a declarar y las pericias psicológicas se postergaron hasta 2027: "No quiere que se sepa la verdad..."

Thiago Medina, exparticipante de "Gran Hermano", enfrenta una causa judicial que avanza a paso lento y genera nuevas controversias. Imputado por abuso sexual con acceso carnal tras la denuncia de su prima Iara Agustina Ledesma, el influencer se encuentra en el centro de una investigación que suma demoras y versiones cruzadas, con una fuerte defensa familiar. En las últimas horas, circuló el rumor de que no se había presentado a declarar ante la Justicia, pero desde la defensa de la denunciante aclararon que la audiencia fue suspendida y que las pericias psicológicas recién se realizarán el año próximo.

Guillermo Baqué, abogado de la familia de Ledesma, confirmó en diálogo con TN Show que las evaluaciones psicológicas al ex "Gran Hermano" se harán el 6 y 13 de mayo de 2027 en la sede de la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de La Matanza. La demora generó malestar en el entorno de la denunciante, que ve cómo el proceso judicial se extiende en el tiempo sin que se resuelva la situación. Mientras tanto, Iara Ledesma ya prestó declaración y ratificó su acusación.

La ausencia de Medina en la citación judicial fue interpretada por el entorno de Ledesma como una maniobra dilatoria. Según contó el periodista Matías González, quien difundió primero el caso, "me dicen del entorno de Lara que creen que Thiago está atrasando todo porque no quiere que se sepa la verdad". Desde la defensa del denunciado, sin embargo, no hubo declaraciones oficiales que justifiquen la falta a la convocatoria ni las demoras en las pericias.

La causa, que tramita en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil debido a que Medina tenía 17 años al momento de los hechos denunciados, está a cargo del fiscal Juan Pablo Volpicina y cuenta con la intervención del juez de Garantías del Joven 1, Gustavo Indovino. La denunciante, Iara Agustina Ledesma, afirmó que el abuso ocurrió cuando ella tenía 13 años y su primo 17, en una vivienda de Virrey del Pino, partido de La Matanza.

Según el relato de la joven, Medina ingresó a su habitación mientras ella estaba acostada, se recostó a su lado y la sometió a tocamientos en sus partes íntimas. Antes de retirarse, le habría advertido: "Si lo contás se va a armar un gran lío familiar". Durante tres años, Ledesma guardó silencio. Recién a los 15 pudo contarlo por primera vez, primero en el ámbito familiar, donde Medina habría reconocido los hechos y pedido disculpas. En ese momento, las familias acordaron mantener el tema en privado.

Con el tiempo, Iara decidió formalizar la denuncia, convencida de que la verdad debía salir a la luz. "Ya estaba preparada para hacerlo y lo pensé un montón por toda la gente lo que iba a decir, pero creo yo que tienen que saberlo, porque él tiene dos nenas", expresó en una entrevista televisiva . Desde que se conoció la acusación, Medina negó categóricamente los hechos a través de un comunicado: "Quiero expresar que niego de manera categórica los hechos que se me atribuyen", escribió en sus redes sociales. Sin embargo, su silencio y las demoras procesales generan un clima de tensión que no parece resolverse a corto plazo.