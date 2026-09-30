Tiago PZK rompió el silencio tras confirmar su romance con La Joaqui y le respondió a Luck Ra: "Cada uno..."

Si bien días atrás Tiago PZK blanqueó su relación con La Joaqui al publicar una foto en redes donde se los veía tomados de la mano, recién este miércoles uno de los protagonistas habló públicamente. Mientras ambos se preparaban para viajar juntos, el cantante rompió el silencio ante la prensa y confirmó el noviazgo.

La flamante pareja fue vista en el Aeropuerto de Ezeiza, donde llegó junta y se mostró muy cercana frente a las cámaras. Aunque la ex de Luck Ra explicó que el viaje era "por trabajo", los dos hicieron el check in y luego pasaron por Migraciones. En diálogo con "Desayuno Americano" (América TV), un cronista fue directo al preguntarles por su vínculo. "¿Están de novios?", quiso saber. Sin vueltas, Tiago respondió: "Sí, estamos en pareja". Acto seguido, bromeó: "Estamos felizmente casados".

En medio de la conversación, el artista también hizo referencia al vínculo que mantiene con La Joaqui desde hace tiempo. "La conozco a ella hace mucho tiempo", explicó. La confirmación llegó en medio de la repercusión que generó el romance, especialmente por la reciente separación de la joven y Luck Ra. En los últimos días, el cordobés había apuntado contra Tiago y lo había calificado como "traidor".

Consultado en Ezeiza sobre esa acusación, el cantante decidió responder. "Cada uno tiene derecho a hablar y a decir lo que le parece. No me considero un traidor. Cuando ellos cortaron yo estaba en Berlín", sostuvo. También le preguntaron por el vínculo que mantenían el cordobés y La Joaqui, además de su opinión sobre el comportamiento del músico durante aquella relación.

%uD83D%uDD25 LA JOAQUI Y TIAGO PZK CONFIRMARON SU RELACIÓN EN "DESAYUNO": "FELIZMENTE CASADOS" @DesayunoOk @PamelaDav https://t.co/aqb3HRtd6h — América TV (@AmericaTV) September 30, 2026

Tiago evitó meterse en la privacidad de la expareja y dejó clara su postura: "Yo no puedo opinar de la intimidad de nadie. Es una falta de respeto de la vida de los demás". Poco después, otro cronista quiso saber si lo tenía como una persona cercana a Luck Ra. "¿Vos lo considerás un amigo a él?", fue la pregunta. La respuesta resultó contundente: "No".

Finalmente, Tiago PZK fue consultado sobre las críticas que recibió y si su vínculo con la referente del "RKT" podía perjudicar su imagen. "La verdad, no me importa. No tengo necesidad de quedar bien con nadie. No me muevo por conveniencia con la gente", aseguró. Además, reveló qué pasó después de involucrarse sentimentalmente con La Joaqui: "Le mandé varios mensajes, él no me contestó", contó sobre el intento de comunicación con Luck Ra.