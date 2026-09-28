Tiago PZK y La Joaqui, a los besos tras confirmar su romance: el video que volvió locos a los fans

En las últimas horas, Tiago PZK confirmó su relación con La Joaqui después de semanas de fuertes rumores y acusaciones de "traición" hacia Luck Ra. Hasta ahora, ambos habían elegido mantener un perfil bajo y, en distintas oportunidades, incluso negaron estar juntos. Sin embargo, ahora dejaron de esconderse y se mostraron a los besos.

Las especulaciones comenzaron a crecer luego de que los artistas fueran vistos juntos en distintos encuentros privados y viajes vinculados con sus trabajos. La situación tomó mayor repercusión tras la separación de la cantante y el cordobés, cuyo vínculo había sido expuesto durante más de dos años. Con el paso del tiempo, distintas versiones instalaron la posibilidad de un tercero en discordia.

Este domingo, el propio Tiago PZK publicó otra fotografía en sus redes sociales, donde aparece de la mano de La Joaqui mientras descienden de un avión privado. Tomados de la mano y con looks urbanos en tonos oscuros y grises, volvieron a dejar en claro que atraviesan una nueva etapa juntos.

Ahora, una de las postales que publicó el usuario "Aaron" en "X" (ex Twitter) mostró a los jóvenes sentados juntos en una sala de espera del aeropuerto de La Rioja, mientras compartían un mate. En medio de ese momento cotidiano, ambos se fundieron en un beso y dejaron expuesta la cercanía que mantienen puertas adentro.

Tiago PZK y La Joaqui en el aeropuerto de La Rioja. (Foto: X/ @aarontsuarez).

Además, desde la cuenta de Instagram "Lo Más Popu" compartieron un video de la misma escena, pero esta vez se los ve parados y dándose apasionados besos.

De esta manera, el vínculo que durante semanas quedó envuelto en versiones finalmente salió a la luz de manera pública. Las nuevas postales aparecen después de varias apariciones compartidas y vuelven a poner a Tiago PZK, La Joaqui y Luck Ra en el centro de la escena musical.