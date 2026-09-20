Tini Stoessel, al borde de las lágrimas en pleno show por el difícil momento que atraviesa: "Un duelo..."

Tini Stoessel atraviesa un gran momento profesional con su gira "Futttura World Tour", pero en el plano personal enfrenta días difíciles. Tras iniciar su recorrido internacional, la cantante se presentó en Bogotá, Colombia, donde protagonizó una escena cargada de emoción y habló del complicado proceso que atraviesa.

Antes de interpretar "Me voy", uno de sus temas más especiales, la futura esposa de Rodrigo de Paul frenó el show y se dirigió a sus fanáticos. "Ustedes están de alguna manera acompañándonos en un duelo, seguramente muchas personas de acá saben de qué estoy hablando", expresó, en referencia al complejo conflicto vinculado con el manejo de su patrimonio y la auditoría realizada sobre la administración de su carrera.

Tini también destacó el lugar que ocupa la música durante este tipo de momentos. "Seguramente muchos de ustedes están pasando por otros duelos y por otros procesos en sus vidas y nos estamos acompañando en este momento, a través de las canciones, a través del amor". Sus palabras generaron una fuerte respuesta entre quienes estaban presentes.

Según el relato de una espectadora que estuvo en el estadio, la cantante estaba tan movilizada que dudaba si podría continuar con la canción. En medio de ese momento, buscó a Rodrigo De Paul entre el público y, al encontrarlo, le dedicó unas palabras de cariño: "Hola, amor" y "Me hacés bien". También saludó a los hijos del futbolista: "Hola Fran, hola Bau, los amo".

Rodrigo de Paul y sus hijos en el show de Tini Stoessel. (Foto: X/@Tinixjime24).

Finalmente, la artista logró recomponerse y continuó con su presentación. Si bien Tini no explicó públicamente a qué situación se refería al hablar del duelo, muchos vincularon sus palabras con el conflicto legal que trascendió semanas atrás.