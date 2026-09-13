Tini Stoessel canceló su show en El Salvador en medio del escándalo: su comunicado en redes

A pesar del conflicto legal que atraviesa, vinculado al manejo de su patrimonio y su carrera, Tini Stoessel continúa con sus compromisos laborales. Tras su paso por México, donde se quebró en pleno show, la cantante viajó a El Salvador para presentar su gira "Futttura". Sin embargo, a pocas horas de tener que subirse al escenario, debió cancelar el recital y explicó los motivos en redes.

El espectáculo estaba previsto para este sábado a las 21 en el estadio Las Delicias, ubicado en Santa Tecla. Pero una tormenta eléctrica, acompañada por fuertes ráfagas de viento, complicó el armado y afectó parte de la puesta. Ante ese escenario, el equipo de la novia de Rodrigo de Paul tomó la decisión de suspender la función para evitar riesgos.

Luego de la cancelación, la artista compartió un extenso mensaje dirigido a sus fanáticos salvadoreños. "Hasta el último minuto intentamos hacer todo lo posible para que el show de hoy pudiera suceder", escribió. Además, explicó que "las condiciones técnicas no estaban dadas para poder hacerlo de manera segura".

Tini también detalló que el temporal había provocado desperfectos en distintos elementos de la producción. "Muchas cosas del show directamente dejaron de funcionar y así no se podía llevar adelante", señaló. Sin embargo, aclaró que el problema no pasaba solamente por la parte técnica: "Más allá de lo técnico, estaba la seguridad de ustedes, de los bailarines, de los músicos y de cada persona que forma parte de este show".

Frente a esa situación, la cantante consideró que continuar con el recital "significaba correr demasiado riesgo". También lamentó no haber podido cumplir con la fecha original: "Me hubiese encantado que las cosas fueran diferentes; se intentó hacer todo lo que estaba a nuestro alcance hasta el último momento", expresó.

Finalmente, Tini confirmó que la presentación fue reprogramada para este domingo por la tarde. La noticia llevó alivio a quienes esperaban verla y la propia artista celebró la posibilidad de concretar el encuentro: "Por suerte y gracias a Dios pudimos reprogramarlo". Luego, cerró con entusiasmo: "Me pone muy feliz vernos y poder vivir Futttura como se merece. Gracias por entender y por el amor, los amo mucho, nos vemos mañana".