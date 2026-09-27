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Tini Stoessel cantó con Lali Espósito en River: vestidos de novia, un clásico de Madonna y un beso que volvió locos a los fans

Las cantantes compartieron una inesperada performance en el Monumental, donde interpretaron un clásico de Madonna y sorprendieron con un particular detalle en sus looks. ¡Mirá el video, en la nota!

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Después de numerosas especulaciones, Lali Espósito concretó este sábado 26 de septiembre su tercer show en River y tuvo una invitada que revolucionó al público: Tini Stoessel. Ambas aparecieron vestidas de novia para cantar "Like a Virgin", el clásico de Madonna.

La elección de los looks no fue casual. Además de remitir al icónico videoclip de la estadounidense, la imagen tuvo otro significado para las artistas, que atraviesan un momento particular en sus vidas y están próximas a casarse. La escena generó una enorme ovación entre los presentes.

El encuentro continuó con "1Amor", otra de las canciones que interpretaron juntas durante la noche. En esta oportunidad, Marilina Bertoldi se sumó con la guitarra y protagonizó junto a las dos cantantes otro momento inesperado: la performance terminó con un beso entre las tres.

Después de compartir el escenario, Tini le dedicó unas sentidas palabras a Lali y agradeció la invitación a su gran fiesta del pop: "Gracias por haberme dado este espacio en tu gran fiesta del pop. Para mí es un gran honor estar acá. Lali, te vimos crecer todos los argentinos, fuiste parte de mi casa, de mi living, de mis meriendas".

El beso de Lali, Tini y Marilina Bertoldi. (Foto: Captura X).
El beso de Lali, Tini y Marilina Bertoldi. (Foto: Captura X).

El esperado encuentro entre ambas terminó con emoción, abrazos y una ovación del público. Las imágenes de Lali y Tini vestidas de novia no tardaron en trasladarse a las redes sociales, donde el momento se convirtió rápidamente en uno de los grandes protagonistas de la noche.

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