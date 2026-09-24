Tini Stoessel podría ser una de las invitadas al show de Lali Espósito en River: "Están en..."

La cuenta regresiva ya comenzó para el tercer show de Lali Espósito en River, que tendrá lugar este sábado 26 de septiembre. Mientras crece la expectativa entre sus seguidores, una versión inesperada sumó todavía más misterio: Tini Stoessel podría decir presente durante la esperada noche.

En las últimas horas, un dato llamó especialmente la atención entre los fanáticos de ambas artistas. La prometida de Rodrigo de Paul regresó a la Argentina en medio de su gira por Latinoamérica con "Futttura", lo que rápidamente alimentó las especulaciones sobre una posible visita al estadio Monumental.

Por si fuera poco, este jueves Lali compartió en sus redes una noticia muy esperada: las entradas para su tercer encuentro en River quedaron completamente agotadas. Entre las reacciones a la publicación apareció la de Tini, quien le dio "me gusta" al posteo de su colega y volvió a encender las versiones sobre un posible encuentro.

En medio de las especulaciones, Ángel de Brito deslizó que la ex "Violeta" podría estar presente en el recital, aunque dejó abierta la incógnita sobre el rol que tendría la cantante.

El gesto de Tini Stoessel con Lali Espósito.

"Tini aparecería en el River de Lali Espósito. No se sabe si a verlo o si sube al escenario. Viste que andan con mensajitos, se invitan al casamiento", señaló el periodista en su programa de streaming en Bondi. Luego, destacó: "Están en buenas relaciones desde hace tiempo".

Por ahora, ninguna de las dos confirmó una participación durante el espectáculo. Sin embargo, el regreso de Tini al país, su interacción con Lali en redes y las declaraciones de De Brito dejaron abierta una incógnita que podría resolverse este sábado, cuando la artista vuelva a encontrarse con su público en el Monumental.