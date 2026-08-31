Tini Stoessel rompió el silencio en medio del escándalo y dejó una profunda reflexión: "Tengo casi 30 años y..."

En medio de los preparativos para su casamiento con Rodrigo de Paul, previsto para el próximo 19 de diciembre, Tini Stoessel quedó envuelta en un fuerte escándalo familiar. En las últimas semanas circularon versiones sobre una supuesta interna vinculada al manejo de su patrimonio y su carrera. Ahora, "La Triple T" rompió el silencio.

La cantante habló con una periodista de El Salvador durante los ensayos para su próxima gira. Si bien evitó referirse directamente al conflicto que protagoniza, sus declaraciones permitieron conocer cómo transita este momento personal y profesional, a pocos meses de cumplir 30 años y mientras organiza su boda.

"Estamos ensayando para el tour, hace bastante frío porque estamos en invierno", contó Tini en el video difundido por Naira Vecchio en sus redes. Luego, habló sobre los cambios que experimentó con el paso del tiempo: "Claramente uno va creciendo, yo me fui encontrando, al igual que la gente lo hizo con la música y sus vidas".

En ese sentido, Stoessel destacó la seguridad que adquirió en los últimos años: "Tengo casi 30 años, me siento más segura arriba del escenario, con mis canciones, a la hora de declarar, de ser y encontrarme en mi espacio y tener las cosas más claras". También recordó el impacto que tuvo en ella "Un mechón de pelo", su último álbum.

"Creo que eso viene de la mano con la edad y crecer. Un punto de inflexión en mi carrera fue mi último álbum Un mechón de pelo. Pude abrirme desde un lado extremadamente personal. Me dio mucho miedo sacarla porque nunca había sido tan honesta", explicó. Y, en una reflexión que tomó especial relevancia por el contexto, concluyó: "La vida se trata de eso, abriendo y cerrando heridas. Todos estamos pasando esos procesos".