Tini Stoessel se habría reconciliado con Emilia Mernes y la habría invitado a su boda: "Ellas hablaron y..."

A medida que se acerca la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, quienes se casarán el 19 de diciembre, surgieron nuevos detalles sobre la lista de invitados. En "LAM" (América), Pilar Smith sorprendió al contar que Emilia Mernes y Duki habrían recibido la invitación para la esperada celebración, a pesar de los rumores de distanciamiento entre las cantantes. Según explicó la periodista, allegados a la artista le confirmaron que estaba molesta por la filtración de la invitación, pero que finalmente Emilia y su novio estarán presentes en la boda. Además, aseguró que Lizardo Ponce no fue incluido en la lista de invitados.

La noticia llamó la atención porque en los últimos meses circularon versiones sobre un supuesto enfrentamiento entre Tini y Emilia. Sin embargo, Smith sostuvo que la invitación es una señal de reconciliación. "Ellas hablaron y se pidieron disculpas", afirmó en el ciclo que conduce Ángel de Brito.

También aportó un dato sobre la interacción en redes sociales. "Emilia sigue a Rodrigo y a Tini, y De Paul a ella también. Tini a Emilia no la sigue, pero me dicen que es inminente que eso suceda", detalló e insistió en que "está todo arreglado" entre las protagonistas. Los otros invitados famosos serían: Chris Martin, Lali Espósito y Pedro Rosemblat, Shakira, Oriana Sabatini y Paulo Dybala, Anitta y el rapero nigeriano Burna Boy, entre otros.

En medio de la euforia por la boda, se filtró la tarjeta de invitación que habrían elegido para este evento tan especial. Gustavo Méndez fue el encargado de darla a conocer el jueves al aire de "La mañana con Moria" (eltrece), donde mostró que la tarjeta lleva una flor azul de peonía pintada con acuarelas.

El periodista leyó algunos de los detalles que figurarían en la invitación y aseguró que la celebración está prevista para el 19 de diciembre a las 21. De acuerdo con la información que difundió Méndez, el festejo se realizaría en Dock Haras, en Exaltación de la Cruz, un lugar que ya había sido mencionado en versiones anteriores sobre la boda. La expectativa crece a medida que se conocen más detalles de lo que promete ser uno de los eventos más comentados del año en el mundo del espectáculo.

La posible presencia de Emilia Mernes en la boda de Tini Stoessel generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Muchos seguidores de ambas artistas celebraron la noticia de una posible reconciliación, mientras otros se mostraron sorprendidos por la inclusión de la cantante en la lista.

La filtración de la invitación también despertó curiosidad por el diseño elegido y por la locación del evento. La boda de Tini y De Paul se perfila como una de las celebraciones más esperadas del año, con una lista de invitados que promete reunir a figuras de la música, el deporte y el espectáculo internacional.