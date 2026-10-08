Tini Stoessel y Rodrigo De Paul cambiaron la fecha de su casamiento por Lionel Messi: el contundente motivo

Cada vez falta menos para el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Mientras la pareja ultima detalles y se confirma la lista de invitados, trascendió una modificación inesperada en los planes. La boda tuvo que cambiar de fecha por Lionel Messi, quien recientemente se despidió de la Selección Argentina.

La celebración está prevista para el 19 de diciembre y no tendrá el formato tradicional de una ceremonia civil o religiosa. Según contó Ángel de Brito, inicialmente la fecha elegida era el 26 de diciembre, pero una situación familiar del capitán de la Selección Argentina llevó a los novios a adelantar el festejo.

"Me llamó la atención el cambio de fechas, que pasó del 26 al 19 porque se casaba la hermana de Messi, y Leo le dijo: ‘No, tengo que ir al casamiento de mi hermana, bolu...'. Les cambió el casamiento Messi", explicó el conductor. De esta manera, la presencia del futbolista habría sido determinante para reorganizar el evento.

Sin embargo, los planes de la familia Messi también dieron un giro. María Sol Messi y Julián Arellano decidieron suspender su boda luego del fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel y quien iba a acompañar a su hija en la ceremonia. La celebración fue reprogramada para 2027 y, aunque todavía no existe una fecha confirmada, todo indica que será el 3 de enero.

El festejo de María Sol y Julián se realizaría en el barrio privado Kentucky de Funes, en Rosario, y tendría un formato mucho más íntimo que el previsto originalmente. Así, el cambio que había obligado a Tini y Rodrigo a reorganizar su agenda terminó quedando atravesado por una nueva modificación dentro de la familia del futbolista.