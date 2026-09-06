Tomás Holder de "Gran Hermano" sufrió un grave accidente automovilístico: "Casi nos mata..."

Tomas Holder, exparticipante de "Gran Hermano", vivió un momento de mucha tensión durante la madrugada de este domingo 6 de septiembre, cuando el vehículo en el que viajaba sufrió un accidente automovilístico de fuerte impacto. Instantes después del episodio, el exhermanito decidió grabar videos y contar lo ocurrido.

Según relató Holder, el auto en el que viajaba junto a unos acompañantes fue embestido por otro coche que cruzó con el semáforo en rojo, cuando transitaban la avenida Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires.

"El mala leche este nos acaba de chocar. Casi nos mata", aseguró Tomas Holder en la filmación que difundió a través de historias de Instagram, mostrando algunos signos de dolor. De esa forma, el joven oriundo de Rosario dejó claro que se trató de un acto de imprudencia al volante por parte del hombre que conducía el otro coche.

Tomás Holder sufrió un grave accidente automovilístico. (tomasholder_).

Asimismo, el influencer compartió imágenes de los destrozos de ambos autos tras el fuerte choque. "Casi nos mata este asesino pasando en rojo", reiteró el joven en otra historia.

"Estoy todo golpeado, me duele todo el cuerpo. Estoy en shock, realmente no lo puedo creer. Tengo golpes en las piernas, la cabeza, nos duele todo", alertó Tomas Holder, exponiendo las consecuencias de la colisión entre los vehículos.

Y detalló la otra infracción del conductor irresponsable. "Gente de mierda que sale y toma alcohol", repudió el ex "Gran Hermano", que venía de pasar la noche en un boliche.