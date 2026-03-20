Tras el alta médica, Andrea del Boca arregla su regreso a "Gran Hermano Generación Dorada": "Ella quiere estar en la casa..."

El escándalo rodea una vez más a Andrea del Boca en su paso por "Gran Hermano Generación Dorada" y suma capítulos dignos de sus mejores guiones de ficción. La figura máxima del reality habría protagonizado una huida cinematográfica de la clínica donde se encontraba recuperándose de sus problemas de salud. La noticia estalló tras conocerse que la jugadora habría utilizado un disfraz para burlar a la prensa y a los curiosos, con el único objetivo de mantener una reunión secreta para definir su futuro económico y profesional en la pantalla chica.

Todo comenzó cuando en el programa "El Diario de Mariana" (América TV) revelaron los detalles de este "operativo retorno". Según el periodista Guido Záffora, la actriz habría salido del Sanatorio Las Lomas ocultando su identidad bajo una gorra y una peluca, para luego subirse a un Audi negro que la trasladó hasta un country en zona norte. Y aseguró: "Andrea no está en la clínica y está dada de alta. Lo de la salud es cierto, durmió en un hotel y está acompañada de una productora, pero es verdad que hay una renegociación del contrato". La exprotagonista de telenovelas se habría reunido con su abogado y expareja, Juan Pablo Fioribello, para pulir las nuevas condiciones de su permanencia en la casa más famosa del país.

Andrea del Boca se habría fugado de la clínica disfrazada y con peluca.

Durante el encuentro, que habría durado aproximadamente una hora, la entrevistada por sus propios asesores legales habría firmado una renegociación contractual que incluye un pedido de más dinero para concretar su reingreso. "Hablaron, arreglaron contrato, firmaron, pidieron más plata. Las condiciones son las mismas, ella quiere estar en la casa", aseguraron en el panel del ciclo, confirmando que la intérprete se siente muy cuidada por la producción, pero que no está dispuesta a volver sin una mejora sustancial en sus haberes. Esta actitud generó indignación en el ambiente, especialmente por el privilegio que implica romper el aislamiento de esta manera.

La parte más polémica de la fuga es que, a pesar de estar fuera de la clínica, la artista no habría tenido contacto con su hija, Anna Chiara, para no invalidar por completo las reglas del certamen, aunque el supuesto hecho de haber pasado la noche en un hotel y visitado una productora ya marcaría un precedente escandaloso. Mientras la participante ultimaría los detalles de su vuelta, se especula con que su reaparición en el living de la casa se produzca el próximo lunes o miércoles, evitando así el martes para poder celebrar el cumpleaños de su madre en libertad.

Actualmente, la expectativa por ver cómo será recibida por sus compañeros tras este beneficio VIP es total. Mientras el público debate en redes sociales sobre la legalidad de estos movimientos, la estrella de los culebrones demuestra que sabe jugar el juego de la televisión como nadie, mezclando salud, misterio y billetes. El regreso de la jugadora promete ser el momento más visto del año, dejando claro que, con o sin peluca, ella sigue siendo la dueña absoluta del rating en la "Gran Hermano Generación Dorada".



