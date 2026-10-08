Facundo Moyano se mostró con Candela Arizaga y la Justicia actuó de inmediato: la foto de la polémica

Facundo Moyano y Candela Arizaga se reencontraron en Madrid, pese a la restricción perimetral por la causa de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad que enfrenta el exdiputado nacional. Desde la capital de España, el dirigente gremial le envió mensajes a Moria Casán, confirmándole que se encontraba con la modelo en el viejo continente. Incluso, le mandó una foto que lo muestra junto a ella. Tras la difusión de la imagen en "La Mañana de Moria" (El Trece), se supo que la Justicia citó a la influencer para una pericia.

"No estamos violando ninguna perimetral porque no rige en territorio extranjero. Candela llora todos los días y queremos estar juntos", expresó Moyano sobre la posibilidad de algún tipo de acción judicial por este encuentro en Europa.

En tanto, Candela Arizaga replicó la foto en historias de Instagram acompañada del mensaje de una seguidora: "Recuerden... cuando alguien pone pretextos para no verlos, recuerden a estos dos que se fueron a otro país para estar juntos".

La foto con Candela Arizaga que le mandó Facundo Moyano a Moria Casán. (Foto: créditos a El Trece).

Según contaron en distintos medios, a raíz de la imagen difundida, la Fiscalía especializada en violencia de género citó a Candela el 13 de octubre para realizarle una pericia con psiquiatra y psicólogo en la Oficina de Asistencia a la Víctima.

Sin embargo, como Arizaga se negó a presentarse ese día, la fecha de la declaración que se le tomará a la joven dependerá exclusivamente de su regreso al país.

De acuerdo con la información existente, la fiscal busca escuchar el relato de Candela Arizaga y garantizar su resguardo. Sobre todo, porque en territorio nacional aún se encuentra vigente la restricción de acercamiento que pesa contra Facundo Moyano y fue concedida por la Justicia.