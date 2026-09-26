Tras la traición, Luck Ra y Coscu hablaron públicamente de lo que sintieron por parte de Tiago PZK: "No me hubiese agarrado alguna amiga..."

La separación de Luck Ra y La Joaqui sigue generando polémica, a dos meses del comunicado de ambos artistas confirmando la ruptura. Es que, al poco tiempo, la cantante de RKT empezó a salir con Tiago PZK, alguien de su círculo musical y privado, ya que el cordobés admitió que creía que el artista de Monte Grande era su amigo. Por ello, sintió todo como una traición, y en las últimas horas, fue a la casa de Coscu, quien, curiosamente, también se distanció de Tiago cuando este empezó a salir con Belén Negri, "La Chilena", su ex. Seducidos y abandonados, Martín Disalvo y el cuartetero hicieron fuertes revelaciones sobre su vida privada y sus sentimientos.

Luck Ra no se guardó nada. Durante una charla con Coscu en su stream, el cordobés contó que Tiago PZK fue una de las pocas personas que sabía de su separación antes de que se hiciera pública. "Con las únicas dos personas con las que yo había hablado cuando había cortado habían sido Lit y él", reveló el músico, visiblemente dolido. Y agregó: "Después, un día me levanté en Nueva York con la noticia de que ya se había hecho público que habíamos cortado y no entendía por qué".

El momento más crudo llegó cuando el cuartetero reprodujo los mensajes que Tiago le mandaba mientras atravesaba el duelo. "El chabón me mandaba mensajes: ‘Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien, no te preocupes por las cosas que la gente flashea una banda, vos sabés que te quiero un montón'", recordó. Y sentenció: "Esos mensajes después me hicieron muy mal. En su momento me hicieron muy mal".

Para Luck Ra, la amistad con Tiago era real y cercana, más allá de lo que se dijo después. "Si alguien viene a tu casa, come asado, te metés al sauna con él, salimos de joda... No sé en qué momento alguien es tu amigo, tu compañero o tu colega, pero yo, por lo menos, si te tengo cariño, para mí sos un amigo", expresó con firmeza .

Coscu, por su parte, escuchó con atención porque conoce bien esa sensación. El streamer vivió algo parecido años atrás, cuando Tiago PZK empezó a salir con Belén "La Chilena" Negri, su expareja. En ese momento, Coscu publicó un mensaje que quedó en la memoria de todos: "Pase lo que pase nunca pierdan los códigos y la humildad... Llega lejos el que se mantiene con los pies en la tierra siempre". La historia se repitió y los dos quedaron del mismo lado: el de los que se sintieron traicionados por alguien en quien confiaban.

Luck Ra también marcó la diferencia entre el dolor que le generó la situación con La Joaqui y el enojo con Tiago. "Desde el primer día solo espero que ella posta sea feliz ahora en esta nueva etapa con él. Ya está. Independientemente de si a mí me duele o no, eso ya es problema mío", afirmó. Pero sobre el cantante de Monte Grande fue tajante: "Yo tampoco lo hubiese hecho. No me hubiese puesto ni me hubiese agarrado a alguna amiga de ellos, te soy sincero".

La charla entre Luck Ra y Coscu dejó al descubierto una historia que se repite: dos amigos que confiaron, que abrieron las puertas de su casa y de su vida, y que hoy miran desde afuera cómo aquel a quien consideraban un compañero construyó algo con la persona que amaban. Los mensajes de apoyo, esos que llegaban con un "gordito, todo va a estar bien", quedaron guardados en el teléfono, pero también en la memoria. Y ahora, expuestos ante miles de personas, duelen distinto.