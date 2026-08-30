Tras su foto viral junto a Yuyito González, Norberto Marcos rompió el silencio: "Es una mujer hermosa..."

Amalia "Yuyito" González y Norberto Marcos fueron juntos al show de "Midachi" en el Gran Rex. Fue una foto de ambos sentados uno al lado del otro la que generó revuelo en redes sociales, ya que se trata de un acercamiento inesperado entre la expareja de Javier Milei y de Fátima Flórez, respectivamente. Al respecto fue consultado el empresario, quien soltó una frase que dio que hablar.

"Yo no dejé a Fátima por Yuyito, fue otro", arrancó bien picante Norberto en un móvil con "Infama" (América TV), en alusión directa a Milei, quien comenzó una relación con la conductora tras su ruptura de la animadora.

Norberto Marcos y Yuyito González juntos en el teatro.

En conversación con Karina Iavícoli, quien estaba de reemplazo de Marcelo Tauro, el exmarido de Fátima explicó que asistió al espectáculo por invitación y que su cercanía a Yuyito se debió a que trabajaron juntos en el pasado. "Fui su manager", afirmó Marcos.

Respecto a los rumores de romance con Yuyito González, Norberto Marcos lanzó otro dardo aparente contra Javier Milei. "El rol de súper macho no me da; eso se lo dejo para otros, que necesitan por ahí hacerse los super machos. A mí con que me reconozcan por ser un buen hombre me basta", sentenció.

"Lógicamente que es una hermosa mujer, como lo es Fátima también", destacó el representante artístico al ser consultado por la belleza de la conductora de "Yuyito a la tarde" (Net TV).

En otro tramo de la nota, Norberto Marcos dejó en claro sus intenciones de seguir adelante tras su separación de Fátima Flórez: "Por supuesto que quiero dar vuelta la página". "En este momento no estoy con nadie. Mi situación emocional no está de la mejor manera, pero Dios quiera y Dios me ayude para recuperarme, encontrar una buena mujer y hacer la vida como siempre soñé", deseó el empresario.

Por último, señaló que puede seguir con su vida con o sin la charla que se debe con la comediante, aunque remarcó la importancia de que algún día se sienten a hablar:"El café posiblemente sea para solucionar los problemas económicos que tenemos y sacarnos de encima de una vez por todas, porque no avanzamos más ninguno de los dos y todo esto está trayendo todos estos conflictos que nunca se terminan. ¿Con qué necesidad?".