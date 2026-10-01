Trascendió cómo se encuentra Maxi Ghione detenido tras la denuncia por privación de la libertad: "No puede recibir visitas..."





El actor Maximiliano Ghione atraviesa sus horas más oscuras en la Alcaidía de Rafaela luego de su sorpresiva detención en la localidad de Lehmann. El artista terminó arrestado tras una grave denuncia por retención indebida y amenazas con armamento. La causa avanzó rápido y hoy el entorno del acusado refleja un cuadro de pesadumbre, donde la figura del artista tambalea frente a un escándalo que impacta de lleno en su entorno.

Un giro dramático sacudió la tranquilidad que Maxi Ghione buscaba en el interior santafesino. El intérprete, de extensa trayectoria en la pantalla chica, terminó esposado luego de un amplio operativo de las fuerzas de seguridad en la finca donde residía. La intervención policial surgió a raíz del llamado de emergencia de un hombre de 43 años, trabajador sexual, quien aseguró que fue retenido contra su propia voluntad tras un acuerdo pactado de manera previa.

De acuerdo a los datos recopilados dentro del expediente, la víctima relató que asistió al inmueble para brindar sus servicios. No obstante, con el transcurso de las horas, el ambiente tomó un matiz tenso y enrarecido. El denunciante afirmó que Ghione mostró dos armas de fuego en un contexto de sospecha y paranoia, con la clara intención de amedrentarlo. A pesar de que no existió un apuntamiento directo, la presunta intimidación impidió la libre salida del sujeto, lo que motivó la veloz denuncia ante las autoridades.

Frente a esta delicada coyuntura, el representante legal del actor, el abogado Juan Manuel Lovaiz, brindó precisiones sobre las condiciones del encierro durante una intervención mediática. El profesional expuso que Ghione comparte celda con otro interno dentro del pabellón común de la alcaidía.

Sin embargo, la rutina diaria del artista resulta sumamente restrictiva y amarga. "No puede recibir visitas...", reveló el defensor, dejando en claro que el único contacto con el exterior sucede a través de las entrevistas técnicas que mantiene con él.

El letrado puso especial énfasis en el bajón psicológico que padece el artista. La mayor angustia de Ghione no radica únicamente en la pérdida de la libertad física, sino en el golpe devastador que este hecho representa para su imagen personal. La preocupación central del actor apunta al bienestar de su hijo, como así también al juzgamiento social de los alumnos de su taller de actuación, a quienes instruía en la zona antes de quedar bajo custodia judicial.

El impacto del caso sobre la opinión pública resulta contundente. Un intérprete con años de pantalla que decidió alejarse de la vorágine porteña para encontrar serenidad termina envuelto en una trama judicial oscurísima. Si bien circulan versiones sobre eventuales reclamos adicionales de otras personas, la defensa asegura desconocer formalmente nuevos expedientes en trámite.

Este episodio expone con crudeza cómo la carrera y el prestigio de una figura destacada pueden desmoronarse en cuestión de minutos. El cruce entre denuncias graves, adicciones y privación de la libertad abre un interrogante enorme sobre el futuro legal de Ghione. La Justicia santafesina debe evaluar las pruebas acumuladas, mientras el actor aguarda encerrado, consciente de que el juicio de la sociedad ya empezó a correr.