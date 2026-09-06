Tuli Acosta contó su verdad y apuntó contra La Joaqui por los rumores con Luck Ra: "Trató de implantar..."

Tuli Acosta fue una de las invitadas en la última emisión de "PH: Podemos Hablar", que se vio este sábado 5 de septiembre por la pantalla de Telefe. Durante su participación en el programa de Andy Kusnetzoff, la influencer rompió el silencio y contó su verdad tras las versiones que apuntaban que ella era la tercera en discordia tras la separación de La Joaqui y Luck Ra.

Acosta pasó al "Punto de encuentro" para hablar del escándalo mediático en que quedó envuelta. Fue cuando el conductor lanzó como disparador "los que sintieron que las redes sociales y el ‘hate' les provocaron problemas emocionales o generaron un conflicto".

"Se dijeron muchas mentiras y es la primera vez que me enfrento a algo tan masivo. Vi mi nombre en todos lados con la carátula de ‘tercera en discordia' con uno de mis mejores amigos. Es algo que me llevó a entender que la gente empieza a hablar de otra cosa y que no le quita al protagonista sentir que eso sigue igual de vivo todos los días", comenzó explicando Tuli Acosta.

Tuli Acosta dio su versión de los hechos. (Foto: Créditos a Telefe).

Y caló hondo sobre lo ocurrido y el impacto emocional que eso le produjo: "El rumor, el chisme y la carátula que se me puso encima atacó mi lado más íntimo, mi dignidad y mi honor. A un punto en el que mi palabra no tenía peso ya, se expandió como un virus esa mentira".

"Trataron de implantar una mentira muy grande y generaron que ni siquiera la palabra de los protagonistas tuviese valor, ellos decían que no e igualmente insistían con eso", argumentó la cantante y bailarina cordobesa.

Tuli Acosta contó que llegó tener dudas sobre seguir viendo a Luck Ra, que decidió volver a instalarse en su Córdoba natal hasta que se calmaran las aguas y que esta situación le sirvió para darse cuenta de qué personas merecen estar en su entorno íntimo y quienes no.