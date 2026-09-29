Tuli Acosta rompió el silencio sobre el romance de La Joaqui y Tiago PZK: "Una traición hacia mí..."

Las relaciones sentimentales pueden dejar consecuencias que van mucho más allá de una pareja. Después de semanas marcadas por rumores, separaciones y distintas versiones, Tuli Acosta volvió a hablar sobre una situación que también la tuvo en el centro de la escena y se refirió al vínculo que mantienen actualmente La Joaqui y Tiago PZK.

La bailarina fue entrevistada por Puro Show (El Trece), y contó cómo se encuentra luego de que las aguas se calmaran. También habló sobre Luck Ra, y explicó qué cambió en su relación con Tiago a partir de los últimos acontecimientos.

Tuli Acosta habló de cómo se encuentra después de la polémica

Durante la charla, Tuli aseguró que pudo atravesar todo lo ocurrido desde otra perspectiva y que la experiencia también significó un aprendizaje personal.

"Estoy mejor, esto me hizo crecer como persona, y agradecida por la lección de vida", expresó.

De esta manera, la bailarina dejó en claro que, pese a la exposición que tuvo durante los últimos meses, pudo rescatar una enseñanza de todo lo vivido.

La amistad de Tuli Acosta con Luck Ra

Uno de los temas que apareció durante la entrevista fue Luck Ra, a quien Tuli suele llamar "Facu". La artista destacó la amistad que mantienen y aseguró que está presente para acompañarlo cuando lo necesita.

"Facu ha pasado muchas cosas difíciles en su vida, nunca me preocupé mucho porque sé lo que vivió. Él sabe que tiene siempre mi consejo porque de eso se trata la amistad", aseguró.

Sus palabras reflejaron el vínculo que conserva con el cantante y el lugar que ocupa actualmente en su vida, más allá de las situaciones sentimentales que atravesaron.

Qué dijo Tuli Acosta sobre el romance de La Joaqui y Tiago PZK

El momento más esperado de la entrevista llegó cuando el notero le preguntó directamente por el reciente romance entre La Joaqui y Tiago PZK.

Tuli reconoció que la noticia la tomó por sorpresa y admitió que no imaginaba que ambos terminarían iniciando una relación.

"No me lo imaginaba, pero bueno, ¿qué queres que te diga?", respondió.

La bailarina evitó profundizar en un juicio sobre la pareja, aunque sus siguientes declaraciones dejaron en evidencia que la situación tuvo consecuencias en algunos de sus vínculos.

La contundente respuesta sobre cómo lo tomó Luck Ra

Cuando le preguntaron cómo creía que había recibido Luck Ra la noticia, Tuli fue mucho más directa y se refirió a lo que, según su mirada, significó para él.

"Para Facu fue una traición, y es entendible", sostuvo.

La frase apareció en medio de una conversación en la que también explicó cómo quedó su propio vínculo con Tiago PZK después de lo ocurrido.

"Siento también una traición hacia mí": por qué tomó distancia de Tiago

Tuli explicó que no tenía una amistad cercana con Tiago, aunque sí habían compartido distintos momentos. A partir de la nueva situación, aseguró que no volvería a compartir con él de la misma manera.

"No volvería a compartir, siento también una traición hacia mí. No juzgo pero no comparto", afirmó.

Con esa definición, la bailarina marcó su postura frente al romance y dejó claro que, aunque no busca cuestionar las decisiones de los demás, sí decidió establecer una distancia personal.

Tuli Acosta y Tiago PZK en otra época

La reflexión de Tuli Acosta después de todo lo vivido

Hacia el final de la entrevista, Tuli hizo una reflexión sobre todo lo que atravesó durante este último tiempo y explicó que la situación también le permitió revisar sus relaciones personales.

La artista consideró que determinados momentos de la vida sirven para observar nuevamente quiénes están alrededor y qué lugar ocupa cada persona.

"Cuando la vida te hace sacar la mugre de la alfombra es básicamente para volver a ver tus vínculos y volver a elegir", expresó.

¿Hay vuelta atrás?

Las palabras de Tuli Acosta dejaron en claro que algo cambió, pero también abrieron una pregunta inevitable: ¿con el tiempo podrá recomponerse ese vínculo o la distancia llegó para quedarse?