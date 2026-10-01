Ulises Bueno echó a su prima de la productora y crece el escándalo familiar: "Ella no se lo perdona..."
El cantante cordobés tomó una drástica decisión con Magui Olave, cantante e integrante de la familia Bueno. ¡Enterate más, en la nota!
Estalló el escándalo familiar y cuartetero con Ulises Bueno. Según trascendió, el cantante cordobés echó a Magui Olave de su productora. Además de ser artista, la joven es su prima hermana y está en pareja con el exfutbolista de River Matías Suárez, lo que generó gran repercusión en el ambiente de la música y provocó un fuerte quiebre en la familia Bueno-Olave.
La información la proporcionó Juan Etchegoyen en "Nuevo día", ciclo que conduce Flavia Palmiero en Ciudad Magazine. "Cantante echó a su prima famosa de su productora musical. Esto ocurre en Córdoba. Uno de los protagonistas es Ulises Bueno", comenzó diciendo el periodista al aire.
Y fue al grano: "Estamos en condiciones de contar que Ulises Bueno tomó la drástica decisión, en medio de una interna familiar escandalosa, de echar a su prima hermana, Magui Olave".
De acuerdo con lo explicado por Etchegoyen, el escándalo ocurrió hace algo más de una semana dentro de la productora Almenara, que supo albergar artistas como Cristián Castro y Flor Vigna, y viene de atravesar un allanamiento.
El panelista de "Nuevo día" fue enfático al remarcar que "Magui Olave no se fue, sino que la echaron". "Hay una situación económica importante: en los últimos meses, ella sentía que en la productora no le daban la importancia que ella merece", puso en contexto antes de dar a conocer el verdadero motivo detrás de la desvinculación de la cantante.
"Ella no le perdona a Ulises Bueno haber priorizado la carrera de Valentina Márquez, cantante que va ganando terreno, y no su carrera, de lazo familiar", explicó Juan Etchegoyen, dejando en claro que la prima del artista se "sintió destratada".
Finalmente, reveló el impacto que esa determinación trajo: "Una fuerte grieta entre la familia Olave y la familia Bueno. Daños colaterales y momento de turbulencia para el cantante y su productora".