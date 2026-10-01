Ulises Bueno echó a su prima de la productora y crece el escándalo familiar: "Ella no se lo perdona..."

Estalló el escándalo familiar y cuartetero con Ulises Bueno. Según trascendió, el cantante cordobés echó a Magui Olave de su productora. Además de ser artista, la joven es su prima hermana y está en pareja con el exfutbolista de River Matías Suárez, lo que generó gran repercusión en el ambiente de la música y provocó un fuerte quiebre en la familia Bueno-Olave.

La información la proporcionó Juan Etchegoyen en "Nuevo día", ciclo que conduce Flavia Palmiero en Ciudad Magazine. "Cantante echó a su prima famosa de su productora musical. Esto ocurre en Córdoba. Uno de los protagonistas es Ulises Bueno", comenzó diciendo el periodista al aire.

Y fue al grano: "Estamos en condiciones de contar que Ulises Bueno tomó la drástica decisión, en medio de una interna familiar escandalosa, de echar a su prima hermana, Magui Olave".

El posteo que subió Magui Olave en contra de Ulises Bueno. (Foto: Créditos a Ciudad Magazine).

De acuerdo con lo explicado por Etchegoyen, el escándalo ocurrió hace algo más de una semana dentro de la productora Almenara, que supo albergar artistas como Cristián Castro y Flor Vigna, y viene de atravesar un allanamiento.

El panelista de "Nuevo día" fue enfático al remarcar que "Magui Olave no se fue, sino que la echaron". "Hay una situación económica importante: en los últimos meses, ella sentía que en la productora no le daban la importancia que ella merece", puso en contexto antes de dar a conocer el verdadero motivo detrás de la desvinculación de la cantante.

"Ella no le perdona a Ulises Bueno haber priorizado la carrera de Valentina Márquez, cantante que va ganando terreno, y no su carrera, de lazo familiar", explicó Juan Etchegoyen, dejando en claro que la prima del artista se "sintió destratada".

Finalmente, reveló el impacto que esa determinación trajo: "Una fuerte grieta entre la familia Olave y la familia Bueno. Daños colaterales y momento de turbulencia para el cantante y su productora".