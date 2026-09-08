Un famoso cantante de cumbia se suma a "MasterChef Celebrity": de quién se trata
La nueva edición del reality de cocina tendrá entre sus participantes a un exponente de la cumbia villera. ¡Enterate más, en nota!
La nueva temporada de "MasterChef Celebrity" calienta motores para su estreno por la pantalla de Telefe. Con el correr de los días, el reality de cocina fue confirmando en sus redes sociales las figuras que serán parte de la competencia. Precisamente, uno de los últimos concursantes en anunciarse su participación es un famoso cantante de cumbia.
Se trata de Hernán Coronel, conocido por ser el líder del grupo de cumbia villera Mala Fama. El músico argentino, que viene de criticar fuertemente al Gobierno nacional, es el participante número 20 del certamen culinario.
"Basuuuuuuuura. "Bienvenido, @malafama.ls, a la cocina más picante del país", presentaron en la cuenta de Instagram de "MasterChef Argentina".
Cabe recordar que, en la edición anterior, Pablo Lescano ocupó el cupo de cantante de cumbia. Pero su paso por el programa fue breve, ya que dio un paso al costado tras superar la primera gala de eliminación. El motivo de su salida se debía a una carga agenda musical, que le impedía acudir a las extensas jornadas de grabaciones.
Los otros participantes confirmados en "MasterChef Celebrity"
- L-Gante
- Luck Ra
- Lizy Tagliani
- China Ansa
- Julieta Poggio
- Grego Rossello
- Edith Hermida
- Karina Mazzocco
- Julieta Nair Calvo
- Marta Fort
- Pachu Peña
- Nazareno Casero
- Sebastián Presta
- Pablo Migliore
- Rocío Robles
- Morena Beltrán
- Diego Ramos
- Luciana Geuna
- Paula Trapani
- Hernán Coronel
- Alejandro Lerner
- Campi
- La Negra Vernaci