Un famoso cantante de cumbia se suma a "MasterChef Celebrity": de quién se trata

La nueva temporada de "MasterChef Celebrity" calienta motores para su estreno por la pantalla de Telefe. Con el correr de los días, el reality de cocina fue confirmando en sus redes sociales las figuras que serán parte de la competencia. Precisamente, uno de los últimos concursantes en anunciarse su participación es un famoso cantante de cumbia.

Se trata de Hernán Coronel, conocido por ser el líder del grupo de cumbia villera Mala Fama. El músico argentino, que viene de criticar fuertemente al Gobierno nacional, es el participante número 20 del certamen culinario.

Hernán Coronel será participante de "MasterChef Celebrity".

"Basuuuuuuuura. "Bienvenido, @malafama.ls, a la cocina más picante del país", presentaron en la cuenta de Instagram de "MasterChef Argentina".

Cabe recordar que, en la edición anterior, Pablo Lescano ocupó el cupo de cantante de cumbia. Pero su paso por el programa fue breve, ya que dio un paso al costado tras superar la primera gala de eliminación. El motivo de su salida se debía a una carga agenda musical, que le impedía acudir a las extensas jornadas de grabaciones.

Los otros participantes confirmados en "MasterChef Celebrity"