Una de las parejas más queridas de "Gran Hermano" anunció su separación: "Decidí ponerle fin..."

Mientras crecen las expectativas por la final de "Gran Hermano: Generación Dorada", una triste noticia sacudió a los fanáticos del ciclo de Telefe. Este miércoles, una de las parejas más queridas del reality anunció su separación.

"Quería contarles que decidí ponerle fin al vínculo que tenía con Manuel (Ibero) y seguir cada uno por su camino. Hoy siento que necesito ponerme en primer lugar, priorizarme y elegir lo que me hace bien. Me quedo con todo lo lindo que compartimos y le deseo siempre lo mejor", expresó Lola Tomaszeuski a través de sus historias de Instagram.

La historia entre Lola y Manu había comenzado dentro de la casa, aunque durante buena parte del reality estuvo marcada por las dudas. La influencer había ingresado estando en pareja y trataba de ponerle freno a la cercanía con el exnovio de Zoe Bogach. Él, en cambio, sostenía que la veía como una amiga, mientras la tensión entre los dos crecía frente a las cámaras.

Todo cambió después de la salida de la joven. Lejos del aislamiento del programa, Tomaszeuski recibió información sobre su entonces novio Fran y terminó poniendo punto final a esa relación. Cuando regresó al reality por el repechaje, ya estaba soltera. Ibero no tardó en advertirlo y el esperado acercamiento finalmente se concretó.

l comunicado de Lola Tomaszeuski sobre su separación. (Foto: Instagram/ @lolaa_Tomaszeuski )

El reencuentro tuvo abrazos, declaraciones y un primer beso que rápidamente se volvió viral. Tiempo después, ambos llevaron el vínculo fuera de la televisión. Incluso protagonizaron un reencuentro romántico cuando Lola volvió de Europa y Manuel la esperaba con flores en Ezeiza. En una visita a "A la Barbarossa", además, aclararon que lo suyo había comenzado como una amistad que "pasó a mayores".

Sin embargo, ambos habían decidido avanzar sin apurarse y reconocían que todavía estaban conociéndose lejos del encierro. Ahora, aquella historia que había generado tanta expectativa llegó a su fin. "Les agradezco mucho a ustedes por todo el cariño que me dan todos los días, me ayudan muchísimo para estar bien, los amo con todo mi corazón", cerró Lola al hablarle a quienes siguieron cada capítulo de la pareja.