Una exparticipante de "Gran Hermano" se separó de su novio tras rumores de crisis: "Es definitivo..."

Este martes 9 de junio, se confirmó una separación en el mundo de "Gran Hermano". Luz Tito, finalista de la edición 2024/25, blanqueó la ruptura con Alberto "El Pestañas" Murcia, el joven español con quien mantuvo una relación abierta e incluso entró a la casa más famosa del país durante las visitas de los familiares.

En el ciclo "Antes de que sea tarde" (Multitalent TV), Luz respondió a la consigna sobre qué estabas haciendo en el Mundial anterior, y lanzó una frase que llamó la atención rápidamente. "Estaba en ese momento con amigos y con mi exnovio y ahora quiero estar con ustedes", expresó la oriunda de Jujuy.

Fue entonces que, ante las preguntas por su estado sentimental, aclaró: "Estaba con mi pareja, pero ya no, hace tiempo". "Vamos a hacer planes juntos", agregó en referencia a Santiago "Tato" Algorta y Martina Pereyra.

Luz Tito confirmó su separación de El Pestañas.

Sobre la separación con el Pestañas, Luz Tito contó que se dio en buenos términos, lejos de cualquier conflicto: "Fue re lindo. Una despedida desde el amor y está todo bien. No había necesidad de quedar mal tampoco".

Y detalló acerca de los motivos que llevaron al quiebre de la relación: "Hace meses estoy separada. Cuando la vida te lleva por distintos caminos, distintas metas, decís: 'Bueno, hasta acá'".

La finalista de "Gran Hermano" empleó la palabra "sano" para describir la ruptura con el joven español. "No hablamos hace tiempo, pero está todo bien", remarcó la exhermanita.

Si bien la separación data de fines de febrero, Luz Tito relató que les contó la noticia solamente a sus seres queridos y círculo más cercano, evitando la exposición mediática para resguardarse.

Al mismo tiempo, mencionó que hubo una semana donde el Pestañas estuvo en el país y ella lo ayudó con las valijas y hasta estuvo en el festejo del cumpleaños de él.

"Es definitivo hace rato, y estoy más tranquila y disfrutando", cerró la jujeña, que supo despertar rumores de romance con Tato Algorta.