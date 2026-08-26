Una exparticipante de "La Voz Argentina" se presentó en "Popstars" y conmovió a Ángela Torres: "Casi me rindo..."

La nueva temporada de "Popstars" tuvo su segunda emisión este martes 25 de agosto por la pantalla de Telefe. En el cierre del programa, se pudo ver una cara conocida para el público que sigue de cerca los certámenes musicales del canal de las tres pelotas. Florencia Ronconi, exparticipante de "La Voz Argentina 2022", superó el casting del reality que busca formar una nueva banda pop femenina y conmovió a Ángela Torres al contarle que la salvó de haberse rendido en su carrera.

En la segunda etapa del ciclo que conduce Nico Vázquez, las participantes pasaron de a grupo de cinco personas para interpretar un fragmento de la canción que eligieron. El jurado conformado por Torres, Nicki Nicole y Charlie García debieron ponerse de acuerdo para decidir quiénes pasaron a la próxima instancia y quienes quedaron en el camino.

Fue el caso de Florencia Ronconi, quien se tomó unos segundos para dirigirse a la autora de "Favorita". "Estoy muy emocionada. Me voy a tomar un atrevimiento, perdón, Ángela", expresó la concursante antes de interpretar "Dangerous woman", de Ariana Grande.

"Tengo 25 años y me han dicho que no muchas veces. En una época de mi vida casi que me rindo con una depresión enorme hasta que vi un video tuyo y no me rendí", confesó Ronconi para agradecerle a Ángela Torres por las palabras que dijo en una entrevista, las cuales le sirvieron de inspiración para no bajar los brazos.

La participante y Ángela Torres se fundieron en un cálido abrazo en "Popstars". (Foto Telefe).

Y enfatizó: "Hoy estoy acá y estoy orgullosa de no haberme rendido. Mirá hasta dónde llegué con un montón de chicas. Estoy feliz de estar acá". Tras escucharla atentamente, Ángela se levantó enseguida de su silla y fue directo a abrazarla.

Luego de interpretar la popular canción de Ariana Grande, Flor Ronconi fue notificada por el jurado de que superó la segunda etapa de "Popstars" y que seguirá adelante en la competencia.

El paso de Florencia Ronconi en "La Voz Argentina 2022"

La cantante había sido parte de la cuarta temporada del reality conducido en aquel entonces por Marley. Ella integró el equipo que lideraba Lali Espósito, sin contar que su padre, Martín Ronconi, también participó y lo hizo en el team de Soledad Pastorutti.

Ronconi llegó hasta "Los Knockouts", la tercera etapa del certamen. Allí Lali decidió eliminarla frente a Ángela Navarro, artista que sería su representante en la final y subcampeona de la competencia.