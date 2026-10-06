Una participante abandonó "Popstars" y sorprendió a todos con un anuncio: "Mi primer..."

Una nueva participante presentó en vivo su renuncia a "Popstars", el reality musical que está cerca de dar a conocer a las cinco integrantes de Chapeaux, la próxima banda pop femenina. En la última emisión del ciclo que conduce Nico Vázquez en la pantalla de Telefe, Nina Ventre abandonó su participación en el formato y, al mismo tiempo, sorprendió a todos con un anuncio.

Luego de interpretar "Sueña", de la película "El jorobado de Notre Dame", Nina se adelantó a la devolución del jurado para comunicar la decisión que tomó en las últimas horas.

"Antes de deliberar, les quería contar que este es mi último programa. Me voy. Hoy fue mi última presentación", informó Nina, causando desconcierto en Ángela Torres, Nicki Nicole, el productor mexicano Charlie García y sus compañeras.

En ese sentido, dio a conocer el motivo de su decisión: "Entré al programa porque estaba buscando saber quién era y siento que lo descubrí. Yo entré con la idea de hacer una banda y me di cuenta de que en realidad estaba buscando transmitir mi mensaje". La frase hizo alusión a la determinación de lanzarse como cantante solista.

Lejos de no estar segura por su salida de "Popstars", reality que se acerca a la selección de las concursantes que integrarán la nueva banda pop femenina, Nina afirmó delante de cámara: "Soy completamente consciente y me voy feliz".

Una participante se fue de "Popstars" y dará su primer show como artista solista. (Instagram/@ninaventre).

Lo llamativo es que, en sus redes sociales, Nina Vendre anunció su primer show en el Teatro Premier el 22 de noviembre a las 21.00 horas, donde presentará su álbum "333".

"Es mi primer show propio en Capital. La primera vez que mi cara va a estar en las carteleras de calle Corrientes, y qué mejor que presentar mi álbum completo en la mejor ciudad y país del mundo junto a ustedes. No puedo más de la emoción", expresó la exparticipante de "Popstars" en el posteo.