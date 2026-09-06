Una participante de "Popstar" destrozó a Martín Cirio por su rol en el reality: "Es un sorete..."

A poco de su regreso por la pantalla de Telefe, "Popstars" no estuvo ajeno a las polémicas. En los últimos días, una participante acusó a Vir Módica de "maltrato", mientras que otra le hizo un inesperado reclamo al jurado tras ser eliminada del certamen. Ahora, una concursante llamada Sofía destrozó a Martín Cirio por su rol en el reality musical.

"Martín Cirio es un chot... La gente lo ama, pero la verdad que es un sorete", lanzó sin filtro la joven en el ciclo de streaming "No es una copia" contra el "coach espiritual" del programa.

Y dio ejemplos de los "malos" comportamientos que tiene el youtuber con las participantes: "No sé si es el personaje que tiene que hacer, pero viene y le dice: 'Ay, querida, no, pero si así vas a cantar, cantás horrible'".

En esa línea, Sofía fue categórica sobre el rol de Martín Cirio en "Popstars" al dirigirse directamente a él mirando fijo la cámara: "En vez de ser el coach espiritual, sos un destructor espiritual. Bestia".

Luego, apuntó contra Valen Rizzuti, quien está a cargo del "React" junto a Julieta Poggio y Sofía "La Reini" Gonet: "Creo que Valentín, que es el otro que reacciona, rubiecito... Para mí le hace la competencia a ver cuál es más chot... de los dos". "Si Valentín le dice a una muerta que canta bien, la gente dice: 'Ay, qué bien que canta la muerta'. ¿Entendes? No, a mí no me cabe eso", sentenció.

Acto seguido, volvió a disparar contra Martín Cirio al remarcar que despierta sentimientos encontrados. "Hay muchas que lo aman porque ya lo conocen en su programa y hay muchas que no lo bancan nada", indicó Sofía sobre la ambivalencia que genera la figura pública.

Ante la pregunta de si hizo sentir mal a una concursante, expresó: "Yo creo que sí porque varias chicas estaban hablando de eso... Supuestamente iba a ser un coach espiritual y terminó tipo nada que ver". "Lo que pasa es que a él no le importan mucho las pibas. Le importa cuánto se viralice", concluyó la joven, dejando en claro qué piensa acerca del streamer.