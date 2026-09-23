Una participante renunciará a "Popstars" tras un llanto desconsolado: "No quiere seguir..."

"Popstars" avanza en su objetivo de formar la próxima banda pop femenina. En sus últimas emisiones por la pantalla de Telefe, el reality musical se propuso rendir homenaje a sus raíces trayendo de regreso no solo a Bandana, sino también a los jurados y coaches de la edición original. En ese contexto, se sabe que el formato experimentará una nueva polémica luego de que se mostrara en el adelanto del siguiente programa que una participante renunciará al certamen tras un llanto desconsolado.

En el anticipo de lo que será la emisión de este miércoles 23 de septiembre, Nico Vázquez le anunciaba al jurado y a las participantes que una concursante en cuestión decidió abandonar el ciclo musical.

"Pidió hablar con la producción y lo que informó es que no quiere seguir en el certamen", comunicó el conductor, lo que invadió de tensión la atmósfera en el estudio de "Popstars".

Una de las más sorprendidas fue Nicki Nicole. "¿Por? ¿Cómo?", preguntó con desconcierto. En tanto, el resto del jurado y las participantes hicieron gesto de asombro, reflejando el impacto de la inesperada salida en el reality.

Además, el adelanto mostró a Juana Aquilano Aberastuty desbordada en lágrimas. "Quiero dar todo de mí y todavía no lo pude pulir", expresaba su frustración la joven en el clip, dando a entender que ella sería la nueva eliminada de "Popstars", aunque por decisión propia.

Juana podría ser la participante que abandonará "Popstars".

La joven oriunda de Chacabuco es una de las chicas que más destaca en el reality por su personalidad tan divertida y de diva pop. Sin embargo, la chica despierta tanto amores como odios, ya que mientras algunos afirman que es funcional al show, otros señalan que "sobreactúa demasiado" en sus interpretaciones.

Sin embargo, seguidores de "Popstars" descreen que sea ella quien abandonase el certamen de canto y baile. Por el contrario, comentan que podría tratarse de un truco de la producción para sumar intriga. En ese sentido, habrá que esperar el programa de hoy para saber quién de las concursantes dará un paso al costado en la competencia.