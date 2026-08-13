Una reconocida actriz confirmó su separación tras casi tres años de relación: "Estoy reconstruyéndome..."

En las últimas horas, una nueva separación sacudió al mundo de la farándula. Una reconocida actriz confirmó que terminó su relación después de dos años y medio. La pareja era muy querida por el público, ya que ambos tenían una fuerte presencia en redes sociales, streaming y plataformas digitales.

Durante una transmisión en Vorterix, Juli Savioli habló sobre el final de su relación con Alex Pelao y aseguró que la separación se dio en buenos términos. Incluso, todavía mantienen algunos compromisos profesionales en conjunto. "Hay campañas y compromisos que tenemos que seguir haciendo juntos", contó al referirse a los motivos por los que decidieron mantener la noticia en privado.

La artista también dejó en claro que no quiere exponer los motivos que llevaron a la pareja a tomar caminos separados. Por ahora, eligió preservar esa parte de su intimidad y anticipó que más adelante podrían conocerse algunos detalles. Mientras tanto, reconoció que atraviesa un momento emocional complejo.

A través de Instagram, la creadora de contenido explicó que decidió alejarse temporalmente de las entrevistas. "Me voy a retirar un poco de las entrevistas. Últimamente no sé ni cómo me llamo y vuelvo todo un ambiente incómodo e inrremable, perdonen. Estoy reconstruyéndome".

Juli Savioli y Alex Pelao estuvieron juntos más de dos años.

Luego, agregó: "Tengo épocas y ahora mismo estoy atravesando un duelo amoroso y por más que siga trabajando, tengo el dolor de la existencia a flor de piel y no puedo disimular fácil. Así que perdonen y gracias".

Durante la charla también surgió el nombre de Gaspi, con quien Juli había mantenido una relación durante 2024 y cuya muerte ocurrió recientemente. Al hablar de todo lo vivido en los últimos meses, Savioli reconoció la incertidumbre que atraviesa. "Todo esto me revuelve todo", expresó, y comparó su presente con estar sobre una "cuerda floja".