Una reconocida actriz confirmó su separación tras casi tres años de relación: "Estoy reconstruyéndome..."
La artista confirmó el final de su vínculo en redes sociales y habló sobre el difícil momento emocional que atraviesa mientras continúa con sus compromisos laborales. Leé los detalles, en la nota.
En las últimas horas, una nueva separación sacudió al mundo de la farándula. Una reconocida actriz confirmó que terminó su relación después de dos años y medio. La pareja era muy querida por el público, ya que ambos tenían una fuerte presencia en redes sociales, streaming y plataformas digitales.
Durante una transmisión en Vorterix, Juli Savioli habló sobre el final de su relación con Alex Pelao y aseguró que la separación se dio en buenos términos. Incluso, todavía mantienen algunos compromisos profesionales en conjunto. "Hay campañas y compromisos que tenemos que seguir haciendo juntos", contó al referirse a los motivos por los que decidieron mantener la noticia en privado.
La artista también dejó en claro que no quiere exponer los motivos que llevaron a la pareja a tomar caminos separados. Por ahora, eligió preservar esa parte de su intimidad y anticipó que más adelante podrían conocerse algunos detalles. Mientras tanto, reconoció que atraviesa un momento emocional complejo.
A través de Instagram, la creadora de contenido explicó que decidió alejarse temporalmente de las entrevistas. "Me voy a retirar un poco de las entrevistas. Últimamente no sé ni cómo me llamo y vuelvo todo un ambiente incómodo e inrremable, perdonen. Estoy reconstruyéndome".
Luego, agregó: "Tengo épocas y ahora mismo estoy atravesando un duelo amoroso y por más que siga trabajando, tengo el dolor de la existencia a flor de piel y no puedo disimular fácil. Así que perdonen y gracias".
Durante la charla también surgió el nombre de Gaspi, con quien Juli había mantenido una relación durante 2024 y cuya muerte ocurrió recientemente. Al hablar de todo lo vivido en los últimos meses, Savioli reconoció la incertidumbre que atraviesa. "Todo esto me revuelve todo", expresó, y comparó su presente con estar sobre una "cuerda floja".