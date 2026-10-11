El hijo de Romina Yan, denunció que sufrió violencia de su padre tras la muerte de la actriz: "Era un infierno..."

El pasado 28 de septiembre se cumplieron 16 años de la muerte de Romina Yan y, en las últimas horas, su hijo Valentín Yankelevich decidió contar una historia familiar que mantuvo en reserva durante años. En una entrevista, el joven piloto recordó cómo atravesó la pérdida de su mamá y denunció situaciones de violencia que sufrió durante su infancia.

Valentín tenía apenas siete años cuando murió la actriz. Según relató, después de aquel duro momento, la convivencia con su padre, Darío Giordano, se volvió cada vez más difícil. "Han pasado muchas cosas. Siento que llegó el momento de poder contar y sacarme una mochila que vengo cargando hace bastante tiempo", expresó al explicar por qué decidió hablar públicamente.

Según recordó, después de la pérdida, su padre les había prometido que los atendería. Sin embargo, aseguró que la situación empeoró con el paso del tiempo. "Después de contarnos que mamá había fallecido, él nos dijo 'yo me voy a encargar de cuidarlos, de protegerlos. Vamos a salir de esta todos juntos'. Y bueno, después de ahí fue todo barranca abajo", relató. Luego, describió lo que vivió desde los nueve o diez años: "Cuando yo tenía 10 años, 9 años, empecé a sufrir violencia física y psicológica de parte de Darío. Mi hermano también. Era un dolor incomprensible. Realmente era un infierno vivir en esa casa".

El joven aseguró que la violencia era constante y que tanto él como su hermano atravesaban situaciones de maltrato. "Yo hablo por mí. Eran golpes, gritos, maltrato", expresó. Incluso, contó que ir a la escuela se había convertido en un refugio frente a lo que ocurría en su hogar: "A mí nunca me gustó estudiar. Ahora, las ocho horas que yo pasaba en el colegio eran las mejores ocho horas del día porque no volvía a mi casa. Yo sabía que volvía y se desataba el infierno. Era constante. Sabía que no tenía escapatoria".

Romina Yan junto a sus tres hijos.

Entre los episodios que recordó, mencionó que lo habrían agarrado de los pelos, lo llevaban por la escalera, le pegaban y lo dejaban encerrado en su habitación. También relató que, en una ocasión, le habrían llevado la comida cuatro horas después, fría, y le dijeron: "'Tomá, comé'". Y reflexionó: "Más allá de los golpes y la violencia, la persona que supuestamente nos tenía que cuidar después de perder a nuestra mamá".

Ante ese panorama, Valentín y sus hermanos buscaron ayuda en su familia. Primero recurrieron a sus abuelos paternos, pero, según contó, no encontraron una respuesta. En cambio, Gustavo Yankelevich comenzó a reunirse con sus nietos por separado y advirtió que algo grave sucedía. "Él nos sacaba una vez por semana del colegio a cada nieto por separado a almorzar, y ahí fue que lo empezamos a hablar individualmente. Yo por mi parte, Franco por su parte", recordó. Después, explicó que le pidieron dejar la casa de su padre para vivir con él y destacó: "Él fue la primera persona que nos escuchó".

Franco, Valentín y Azul, los hijos de Romina Yan.

Por último, el hijo de Romina Yan le dedicó unas palabras a su abuelo materno y reconoció el papel que tuvo en su recuperación. "Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida", afirmó. Y profundizó sobre lo que significó para él aquel acompañamiento: "No solo por el hecho de que nos acompañó, nos escuchó, se encargó de que podamos salir de esa casa, sino porque nos dio lo único que necesitábamos como dos nenes que habían perdido a su madre, y en este caso a su padre porque si vos me preguntás a mí fue como perderlo... yo no tenía padre. Nos dio lo único que necesitábamos que era amor. Amor y contención. Nada más".

Romina Yan y Darío Giordano se casaron el 27 de noviembre de 1998, después de conocerse en el ámbito de Telefe y comenzar una relación que los llevó a formar una familia. Juntos tuvieron tres hijos: Franco, nacido en 2000; Valentín, en 2002; y Azul, en 2006. La pareja compartía el deseo de seguir agrandando la familia, pero sus planes cambiaron trágicamente el 28 de septiembre de 2010, cuando la actriz murió a los 36 años.