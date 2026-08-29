Valeria Mazza fue al teatro con su familia y sorprendió a Gabriel Machado por su cumpleaños

Valeria Mazza asistió junto a su marido, Alejandro Gravier, y su hermana Frida a una función de la prestigiosa, elogiada y premiada "El curioso incidente del perro a medianoche", la obra que se presenta en el Teatro Maipo bajo la dirección de Carla Calabrese.

La salida tuvo además un motivo especial: la función coincidió con el cumpleaños número 60 de Gabriel Machado, fotógrafo y amigo de Valeria Mazza, quien forma parte del elenco y debutó como actor en esta obra.

Aplausos y festejo por los 60 de Gabriel Machado

Al finalizar la función, Valeria Mazza, Alejandro Gravier y Frida Mazza se sumaron a los aplausos de pie junto al público. Luego, el grupo sorprendió a Machado y le cantó el feliz cumpleaños para celebrar sus 60 años.

Machado es uno de los integrantes del elenco de "El curioso incidente del perro a medianoche", que también cuenta con las actuaciones de Iñaki Aldao, Mela Lenoir, Carla Calabrese, Andrés Bagg, Pablo Sultani, Silvana Tome, Bruno Pedicone y Gabriela Bevacqua, entre otros.

Después de la función, el festejo continuó en un reconocido restaurante de Recoleta, donde Valeria, Alejandro y Frida compartieron la celebración junto al fotógrafo.

La obra, considerada un suceso teatral que actualmente también se presenta en Nueva York, Londres y París, lleva tres meses en cartel en Buenos Aires presentándose con localidades totalmente agotadas y recibe cada semana a distintas figuras del espectáculo, la cultura y la sociedad.

"El curioso incidente del perro a medianoche" se presenta los viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 19 horas, en el Teatro Maipo, ubicado en Esmeralda 443, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.