¡VIDEO! Así Britney Spears intentó "zafar" de la detención por conducción temeraria: "Pueden venir a mi casa, les hago lasaña y tengo piscina"

La Patrulla de Autopistas de California publicó un video del arresto de la cantante pop Britney Spears, quien fue retenida por conducir de forma temeraria y a gran velocidad.

Aunque el hecho ocurrió el pasado 4 de marzo, las imágenes de la detención se difundieron públicamente este viernes por primera vez. La noticia del día del arresto.

La artista de 44 años fue interceptada en una autopista del sur de California mientras excedía los límites de velocidad a bordo de su vehículo BMW descapotable.

De acuerdo con el informe de detención y el material audiovisual publicado por The New York Times, la cantante presentaba cambios de humor drásticos y, por momentos, hablaba sin sentido o utilizando acento británico.

El agente que intervino en el operativo dejó constancia de que el estado de ánimo de la artista "cambió de conflictivo y agitado a extravagante y sumiso" durante los minutos que duró el procedimiento.

Medicación sin receta y ofertas particulares

En la requisa del automóvil, los efectivos policiales hallaron un frasco de Adderall, un estimulante que contiene anfetaminas y que no había sido recetado a la cantante.

En la grabación se escucha a Britney Spears explicar que había tomado 200 mg de Lamictal, un fármaco antiepiléptico, para controlar sus variaciones anímicas, además del estimulante mencionado para mantenerse "eufórica".

En un momento del registro, la cantante intentó disuadir a las autoridades invitándolas a su domicilio particular.

"Pueden venir a mi casa. Les prepararé comida... lasaña, o lo que quieran. Tengo piscina", les ofreció a los uniformados.

A pesar de que en el habitáculo del rodado se encontró una copa de vino vacía, la intérprete aseguró que solo había tomado una mimosa seis horas antes de subirse al vehículo.

Al ser consultada sobre su nivel de ebriedad en una escala del cero al diez, la artista respondió: "Probablemente podría beberme cuatro botellas de vino y cuidar de ustedes. Soy un ángel. Cero".

Acuerdo con la fiscalía y condena

Tras el incidente vial en el estado norteamericano, Britney Spears logró alcanzar un acuerdo legal con la fiscalía.

Durante este mes, el cuerpo de fiscales resolvió retirar el cargo inicial por conducir bajo los efectos del alcohol y redujo la calificación formal del expediente a conducción temeraria bajo los efectos del alcohol.

Luego de declararse culpable ante el juzgado interviniente, la estrella del pop fue sentenciada a un período de 12 meses de libertad condicional sumaria y a un día de prisión, el cual se dio por cumplido debido al tiempo que ya había permanecido demorada.

Asimismo, la penalización incluyó una multa económica de 425 libras esterlinas y la obligación asistencial a un programa de tres meses dirigido a conductores en estado de ebriedad.