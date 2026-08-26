Vir Módica, la finalista de Popstars que estuvo a punto de ser Bandana, y volvió como directora vocal: "Emociona que la vida..."

El nombre de Virginia Módica quedó grabado en la memoria del "Popstars" como una de las jóvenes que estuvo a punto de convertirse en una de las integrantes de Bandana. 25 años después de haber sido una de las finalistas del reality que marcó a toda una generación, regresó a la televisión por la pantalla de Telefe. Aquel sueño trunco no terminó su carrera. Al contrario, este nuevo comienzo del programa la tiene como directora vocal y ahora es ella quien está detrás de las nuevas aspirantes a estrellas del pop. Su historia es un ejemplo de que los caminos del arte siempre encuentran una vuelta.

"Fue como un baúl de los recuerdos, porque ver ese estadio, ver a las chicas... Me emocioné. Subí al escenario y recibí mucho amor por parte de las chicas. Me di cuenta que pasaron 25 años y ahora me convertí como en esta especie de maestra referente", señaló Vir sobre la experiencia movilizadora que representa esta edición 2026 del formato neozelandés, en diálogo con Teleshow en la previa a una larga jornada de grabaciones.

Entre recuerdos sobre cómo asistió a aquel casting, gracias a un recorte de un diario que le avisó su mamá, y cómo su carrera en el teatro musical se inició en 1999 bajo la dirección de Pepe Cibrián, con participaciones en producciones destacadas como "Drácula" y "Homenaje", Virginia no paró ni antes ni después de Popstars.

Su trayectoria continuó en ascenso, consolidándose como cantante, actriz y directora vocal. En televisión estuvo detrás de la dirección vocal del reality "La Voz Argentina" y de otros formatos televisivos, como "High School Musical: La Selección". Dentro de su labor artística, dirigió la voz de figuras de renombre, como Lali Espósito, participando como directora vocal en giras del "Disciplina Tour".

En teatro dirigió equipos vocales en obras como "Annie" y en programas de televisión de alcance nacional e internacional. También fundó TGV, vocal network, que representa a la Academia Estadounidense de Música y Arte Dramático (AMDA) en Argentina, donde gestiona una red de capacitación vocal. "Las chicas de hoy llegan más preparadas y resilientes", reflexiona.

Sobre las diferencias entre las participantes actuales y las de su generación, Vir es clara: "Veo una generación de artistas diferente. Las chicas tienen entre 18 y 25 años, llegan con mucho más acceso a información, mucha más formación y mucho background a su corta edad. Siento que nosotras estábamos menos preparadas, teníamos menos recursos para la conversación, la cámara y las devoluciones. Ahora las veo más fuertes, más resilientes, más preparadas en danza y en canto, con más recursos en general".

También notó un cambio en el repertorio: "Las chicas eligen lo retro, las canciones dosmileras. Las pusimos como opción porque sabíamos que las iban a elegir. Las chicas de hoy están nutridas del Popstars del 2001. Eso es maravilloso".