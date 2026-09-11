Virginia Da Cunha está de novia con un Dj 19 años menor que ella y respondió a los que la critican: "La edad está en la mente..."

Virginia Da Cunha decidió no quedarse en silencio frente a los comentarios que recibe por su relación con Samir Jaliff, el DJ y productor musical con quien comparte su vida. A través de sus historias de Instagram, la cantante de Bandana de 45 años eligió responder a quienes pusieron el foco en los 19 años que la separan de su pareja, pero lo hizo desde un lugar muy personal.

La cantante recibió muchas críticas tras una publicación en la que se hacía énfasis en la diferencia de edad que tiene con su pareja, Samir Jaliff, y para responder, utilizó las redes sociales, haciendo un recorrido por distintas etapas de su vida, reivindicando el paso del tiempo y cuestionando la manera en que la sociedad entiende la edad, especialmente cuando se trata de una mujer . "La edad es una trampa del sistema. Lo digo desde que tengo 20 años", escribió Virginia sobre una de las imágenes que publicó en sus redes.

La artista comenzó el recorrido compartiendo fotografías correspondientes a diferentes momentos de su historia. "A mis 20. La tenía tan clara que me veía bien con 40 kilos", recordó. Después se detuvo en otra etapa: "A mis 25-30 me dediqué a los deportes extremos, al sol y a mi banda independiente", escribió, en una referencia a aquellos años en los que su vida artística, la música y una búsqueda personal marcada por la libertad ocuparon buena parte de sus días.

El viaje por el tiempo llegó luego a los 40, una edad que Virginia también mostró sin esconderse, como parte de una línea de continuidad que une a la joven que alguna vez fue con la mujer que es hoy. Y entonces apareció la fotografía que, de alguna manera, dio origen a la reflexión: una selfie en bikini frente al espejo, acompañada por la simple inscripción "A mis 40".

Pasaron cuatro años y la reflexión tomó una dimensión diferente. En una imagen junto a Samir, su pareja, Virginia escribió: "A mis 44 conocí a este gran hombre, eterno niño de 25 con el que hoy convivo". Así, lejos de presentar la diferencia de edad como algo que necesitara ser explicado o justificado, decidió incorporarla a su relato de vida como una circunstancia más de una relación que, según sus propias palabras, está atravesada por la música, las experiencias compartidas y una particular manera de mirar el mundo.

La respuesta más contundente llegó al final de la publicación. "No importa cuántos años tengas, sino lo que hagas en los años que vivís", afirmó. Y profundizó: "Hay quienes involucionan y quienes evolucionan. La edad está en la mente que comanda al cuerpo. Dejemos de alimentar un sistema que nos quiere enfermos y animémonos a ser vida", sentenció.

La frase apareció después de que distintos comentarios pusieran el foco en la diferencia de edad de la pareja. En lugar de entrar en una discusión con quienes cuestionaron el vínculo, Virginia decidió correr el eje: para ella, el problema no está en los números que figuran en un documento, sino en los prejuicios que muchas veces se construyen alrededor de ellos.

La postura que la artista expresó ahora no es nueva. Ya había hablado de su relación con Samir desde un lugar similar cuando realizó un balance de 2025 y contó cómo había comenzado una nueva etapa de su vida. En aquel momento, la cantante describió ese período como "un año de saltos cuánticos" y habló de un proceso personal que incluyó "intenso trabajo interior, sanación de linaje, estudio y medicinas naturales".

En medio de esa transformación apareció el amor. "Conocí al hombre más hermoso y sorprendente de este planeta. Nos unen las diferencias tanto como las similitudes. Somos dos locos que vivimos de la música y vemos el mundo de la misma manera", escribió. Virginia también contó entonces que ambos decidieron tatuarse el número 22, al que vinculó con el concepto del "niño eterno" y con la idea de vivir "fuera de las normas y de toda lógica racional".

Cuando en mayo pasado cumplieron un año juntos, Samir publicó una extensa declaración de amor que Virginia decidió compartir en sus propias historias. "Vos con 44 y yo con 25 años, por qué el espíritu no entiende de cálculos ni de estereotipos", escribió él.

Y cerró con una definición que resume la manera en que ambos entienden el vínculo: "No se trata de si se pierde, sino de si se vive y eso hacemos, amor". Ahora, ante las nuevas críticas, Virginia volvió a elegir la misma respuesta: no explicar su amor, sino defender su manera de vivir.