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FARÁNDULA

Viviana Canosa confirmó su regreso a El Nueve: cuándo debuta con su nuevo programa

Tras un tiempo alejada de la televisión abierta, la conductora firmó contrato con el Canal 9 para su vuelta a la pantalla. ¡Mirá la imagen!

Luego de un tiempo prudente alejada de la TV abierta, Viviana Canosa confirmó su regreso a El Nueve. Según información de "El Run Run del Espectáculo" (Crónica TV), la conductora venía siendo tentada por la emisora. Ahora fue la propia famosa quien hizo el anuncio a través de redes sociales, donde compartió su entusiasmo por volver al canal de sus orígenes. 

"¡Firmé recién con El Nueve! Gracias, Canal 9", escribió Canosa en una historia de Instagram. 

Viviana Canosa firmó contrato con El Nueve. (Instagram/@vivianacanosaok).
Viviana Canosa firmó contrato con El Nueve. (Instagram/@vivianacanosaok).

Asimismo, la conductora adelantó la fecha y horario del gran debut con su nuevo programa: "A partir de la semana que viene". Será el jueves 23 de abril desde las 23 horas.

&nbsp;Viviana Canosa firmó contrato con El Nueve. (Instagram/@vivianacanosaok).
 Viviana Canosa firmó contrato con El Nueve. (Instagram/@vivianacanosaok).

En paralelo, también se informó que Fabián Doman se sumará a la grilla de Canal 9 con otro proyecto, del que pronto se sabrán novedades.

Cabe recordar que su último programa en televisión fue "Viviana en vivo" en El Trece. En ese mismo ciclo, que antes de ser levantado del aire fue conducido por Mará Belén Ludueña, Viviana Canosa había lanzado graves acusaciones de abuso y trata de menores contra varios famosos. Entre ellos, Lizy Tagliani, quien inició acciones legales contra la periodista.

No obstante, Canosa no estuvo del todo alejada de los medios, ya que también se mantuvo activa en los canales de streaming. Al frente de "Carnaval Stream", la famosa continuó opinando sobre actualidad política y espectáculos.

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