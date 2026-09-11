Vuelve "Doctor Milagro" a Telefe, la novela turca que fue un éxito en la pantalla

Telefe renueva su grilla pensando en lo que queda del año y con miras al 2027. Actualmente, el canal de las tres pelotas se encuentra repleto de realities, los cuales algunos de ellos, como "Popstars", no estarían dando los resultados esperados. Por eso, la emisora busca revertir esta situación trayendo de vuelta éxitos que pasaron por su pantalla. Así, anunció el regreso de "Doctor Milagro", la telenovela turca que fue furor en Argentina.

Desde hace unas semanas, el canal decidió apelar a la nostalgia del público. La más clara muestra de ello es la vuelta del bloque "Historias de Corazón" que conduce Virginia Lago, sumado a la repetición de "Avenida Brasil", otro fenómeno de audiencia.

"Vuelve a Telefe una historia conmovedora. Suceso en el mundo entero. Sus limitaciones no fueron una barrera para cumplir sus sueños: salvar vidas. A veces ser diferente puede marcar la diferencia. Preparate para emocionarte y sorprenderte", dice el video que promociona el regreso de la ficción, bajo el cartel de "muy pronto".

"Doctor Milagro", la telenovela turca, volverá a Telefe.

¿De qué se trata "Doctor Milagro"? La historia tiene como protagonista a Ali Vefa, un joven cirujano recién egresado de la Universidad, que decide sumarse a la unidad quirúrgica en Estambul.



La particularidad de este profesional de la salud, además de su corta edad para una carrera tan demandante y exigente como la medicina, es que presenta un trastorno del espectro autista asociado con síndrome de savant, también conocido como síndrome del sabio. Por ese motivo, Ali al principio experimenta dificultad para comunicarse con sus compañeros y pacientes, sin contar que el hospital debe cambiar su modalidad con su llegada al equipo.

Si bien despertará prejuicios en sus colegas, poco a poco irá ganándose el cariño y el respeto de todos ellos. A medida que lo van conociendo, se dan cuenta de que tiene una capacidad única para solucionar casos que otros médicos dan por perdidos, por lo que comienzan a ayudarlo cada vez más y logra convertirse en el cirujano que siempre quiso ser.

"Doctor Milagro" es la tercera adaptación internacional que se realiza de la serie original surcoreana que se titula "The Good Doctor". Hasta el momento Telefe no confirmó su fecha de regreso, pero todo indica que será durante las tardes del canal.