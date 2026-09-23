Vuelve la ficción a la TV con una figura internacional y un galán de Wanda Nara: de qué se trata y cuándo estrena

Buena noticia para la ficción: vuelve a la televisión abierta después de mucho tiempo. En una pantalla chica cada vez más repleta de realities, América TV apostará por el estreno de una serie juvenil, que tendrá como protagonista a una figura internacional y un galán de Wanda Nara, y ya presenta con el cartel de "Muy pronto".

Se trata de "Mírame así, el camino de Noa", protagonizada por Noa Kirel y Agus Bernasconi, el actor y cantante que despertó rumores de romance con Wanda en medio del rodaje de "¿Querés ser mi hijo?", la película con la que la mediática debutará en el cine.

Amor, amistad y música son los temas que se entrelazan en esta atrapante historia que buscará cautivar al público. Con una primera temporada de 24 capítulos, la ficción tendrá su estreno por televisión abierta argentina por América TV y estará disponible en la plataforma de streaming Prime Video para ser vista on demand.

Noa Kirel y Agus Bernasconi protagonizarán "Mírame así, el camino de Noa".

¿Quién es Noa Kirel? De nacionalidad israelí, es una artista pop de 25 años que supo brillar en Eurovisión 2023 y cuenta con más de 170 millones de reproducciones en Spotify. Junto a Agustín Bernasconi -actor de "Aliados" y "Soy Luna"- interpretarán a dos jóvenes que experimentan un intenso romance con atracción a primera vista, aunque primero se conocerán en un mal momento de sus vidas: ambos fueron traicionados por sus parejas.

La ficción juvenil, que fue coproducida por Israel y filmada enteramente en Buenos Aires, también ahonda en temáticas como la crisis de identidad, el valor de la amistad, amores tóxicos, traiciones, vocación, problemas familiares, la adicción al juego, entre otros. A su vez, será musicalizada por nueve temas originales interpretados por los propios protagonistas y un cover del éxito latino "Ni una sola palabra", de Paulina Rubio.

Además de Noa Kirel y Agus Bernasconi, el elenco se completa con El Purre Giménez, Kevsho, Caro Domenech, Agustina Benavides, Bianca Spinello, Mica Suárez, Jerónimo Bosia y Manuel Ramos. Todas ellas son figuras que combinan actuación con carreras musicales y digitales propias.