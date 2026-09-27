Wanda Nara conduce MasterChef Celebrity: qué dijo antes del estreno

Wanda Nara habló sin filtros de cara al estreno de MasterChef Celebrity y contó detalles que nadie conocía.

La conductora se prepara para su nueva temporada al frente del certamen con 24 participantes famosos y un jurado renovado.

El cambio que promete revolucionar el jurado

Wanda se refirió a la salida de Donato De Santis y a la llegada de Maru Botana como nueva jurado.

"A Maru la conocía de Bake Off y la amo, me parece que está bueno tener una mirada femenina en el jurado", explicó.

También reveló que le rinde un homenaje a Donato en cada programa, repitiendo un saludo que él mismo le pedía hace tiempo.

"Ahora lo empecé a hacer en su honor, así que cuando lo vea va a estar orgulloso", contó sobre ese gesto.

El jurado de esta temporada quedó conformado por:

Damián Betular

Germán Martitegui

Maru Botana

Wanda Nara junto al jurado de MasterChef Celebrity 2026: Damián Betular, Germán Martitegui y la incorporación de Maru Botana, que llega en reemplazo de Donato De Santis.

Cuenta regresiva: cuándo arranca la nueva temporada

El estreno llegará este lunes 28 de septiembre, a las 22 horas, por la pantalla de Telefe.

Wanda remarcó que este año las grabaciones se hacen por la mañana, algo que pidió especialmente para estar más con sus hijos.

"Este cambio fue muy positivo para ellos, y fue un pedido mío desde que arrancamos", aseguró la conductora.

La confesión sobre sus hijos y la organización en casa

Wanda contó cómo hace para sostener su faceta de madre en medio de un año cargado de compromisos laborales y grabaciones.

"Mis hijos quieren ver a mamá en la tele", confesó sobre lo que representa el programa para su familia.

La conductora explicó que su camarín funciona casi como una oficina, donde recibe a sus hijos para comer, merendar o hacer la tarea.

"Ellos siguen teniendo una mamá presente a pesar de que no esté muchas horas con ellos", detalló sobre esa organización diaria.

También habló de la estructura estricta que mantiene en su casa, con horarios fijos de cena y de descanso para los cinco chicos.

"Soy muy organizada, es imposible si no, con cinco chicos", explicó sobre el orden que le permite sostener su apretada rutina.

"Una falta de respeto": la respuesta de Wanda a la comparación con Susana

Wanda también se refirió a los dichos de su madre, Nora Colosimo, que la comparó directamente con Susana Giménez.

Consultada al respecto, la conductora fue tajante y remarcó el respeto que siente por la histórica diva de la televisión.

"Me parece increíble, me encanta y, en lo personal, siento que es una falta de respeto compararme con ella", sostuvo.

Incluso llegó a llamarla su "madrina artística" y aseguró que buena parte de su lugar en la pantalla se lo debe a ella.