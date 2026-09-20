Wanda Nara copió a Susana Giménez en la presentación de la nueva edición de "MasterChef Celebrity": "Imitación burda..."

En el programa de este domingo 20 de septiembre, "El Run Run del Espectáculo" (Crónica TV) debatió sobre la presunta copia que habría hecho Wanda Nara de Susana Giménez. Sucede que la presentación de la nueva temporada de "MasterChef Celebrity" presentó similitudes con uno de los famosos sketches de la diva de los teléfonos.

"Robo copia. Wanda copió a Susana. ¡¡¡Se pudrió todo!!! Hay bronca", fueron las placas rojas que leyeron Lío Pecoraro y Fernando Piaggio.

En el ciclo de espectáculo de Crónica, que se emite cada fin de semana, el panel analizó ambas producciones para llegar a la conclusión de que Telefe decidió usar una idea con Wanda Nara que ya había utilizado con Susana Giménez.

"Hay que copiar porque no tienen ideas nuevas. La que sacó Susana fue con un avión verdadero, con pasajeros que estaban sentados ahí; lo otro es una imitación burda y burla también", sentenció Estelita Muñoz al dar su opinión.

El debate se enmarcó en una polémica reciente, la que protagonizó Nora Colosimo al aire de "LAM", ciclo de América TV donde se incorporó como panelista. Todo comenzó cuando Ángel de Brito advirtió que "Wanda no va a ser nunca Susana" porque "no va a llegar nunca al nivel de fama, de éxito y de dinero".

Al intentar defender a su hija, como era esperable, Nora tuvo un infortunio que ni el conductor ni sus compañeros se lo perdonaron. "¿Por qué no? Yo diría que la pasó. Con la edad que tiene Wanda, hizo muchas más cosas que Susana. Hagan la cuenta. Wanda cantó, bailó, hizo cine...", había asegurado la mamá de la mediática, lo que generó un rechazo generalizado.