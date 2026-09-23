Wanda Nara insultó a Karina Iavícoli en vivo y protagonizó un escandaloso momento: "Esta pel..."

Este martes se realizó el evento de presentación de la nueva temporada de "MasterChef Celebrity". Wanda Nara, los jurados y los participantes posaron ante las cámaras para dar inicio a una nueva edición del reality culinario, que llegará a Telefe el próximo lunes 28 de septiembre. Sin embargo, durante un móvil ocurrió una inesperada secuencia que se llevó todas las miradas: la conductora insultó a Karina Iavícoli cuando le preguntó por Martín Migueles.

La situación comenzó cuando Ángel de Brito propuso que Nora Colosimo, flamante panelista y madre de Wanda, le hiciera algunas preguntas a su hija. En ese momento, Iavícoli intervino y quiso conocer su postura sobre la denuncia que el Banco Central realizó contra Elías Piccirillo y Martín Migueles, a quien la mediática evita reconocer públicamente como pareja.

Wanda intentó despegarse del tema y marcó su postura sobre las consultas relacionadas con sus vínculos: "Y Karina Iavícoli le respondo que yo no tengo nada que ver en cuestiones judiciales de mis parejas o de mis ex". Luego explicó: "Digo mis ex porque a veces sale una causa de L-Gante y me llaman, un problema de Maxi en el exterior y me llaman. Mi ex conduce sin cinturón y me preguntan a mí".

La periodista volvió a insistir y, ante una nueva pregunta, le señaló: "Bueno, no me contestás nada. Entonces no te importa haber salido con un tipo...". La frase provocó la reacción inmediata de Wanda, quien miró a su madre y lanzó en vivo: "¡Mami, agarrala de los pelos ya que la tenés ahí!". Colosimo quedó sorprendida por el pedido y la entrevista continuó durante algunos segundos más.

El cruce de Wanda Nara y Karina Iavícoli. (Foto: Captura América TV).

Antes de finalizar, la empresaria intentó cerrar el intercambio con un mensaje sobre la responsabilidad de cada persona respecto de sus exparejas: "Mujeres, se tienen que independizar, vivir sus vidas, y lo que haga sus ex, sus novios, que lo arreglen ellos. Y si tengo que ir a tomar mate a la cárcel con algún ex, si me cae bien iré, ¿qué voy a hacer? Yo qué culpa tengo".

Sin embargo, cuando ya había soltado el micrófono, volvió a expresar su enojo y lanzó un "esta pelo***", una frase que quedó registrada por las cámaras de "LAM" pero rápidamente se viralizó en redes sociales y generó fuertes repercusiones.

Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, forma parte de "LAM". (Foto: Captura América TV).

Karina Iavícoli le respondió a Wanda Nara

Luego del episodio, Iavícoli se refirió al momento durante la emisión de "LAM" y analizó la reacción de la conductora. "Habla de ella esto", lanzó al aire de América después de escuchar el comentario de Wanda. Además, sostuvo: "De la manera en la que salta es porque le molestó lo que le pregunté".

En esa misma línea, la panelista defendió su intervención y explicó cómo entiende el vínculo entre una figura pública y las preguntas que recibe sobre su vida personal. "Ser figura como ella lo es, tiene que ver con esto también, una figura también se configura con escándalos, no solo de la parte rosa. Fui respetuosa", concluyó.