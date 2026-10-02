Wanda Nara lanzó una irónica frase sobre Maxi López y Mauro Icardi en "MasterChef Celebrity": "No me había enterado..."
La conductora del reality de Telefe dejó a todos atónitos con una confesión sobre sus matrimonios con los futbolistas. ¡Enterate qué dijo, en la nota!
En esta nueva edición de "MasterChef Celebrity" por la pantalla de Telefe, Wanda Nara está más picante que nunca y eso queda demostrado en sus interacciones con los participantes. En un mano a mano con Julieta Poggio, la conductora hizo un irónico comentario sobre sus matrimonios con Maxi López y Mauro Icardi.
En plena charla sobre las relaciones abiertas en las cocinas del famoso reality, Wanda arrojó una filosa frase, que en apariencia parecía dirigida tanto a Maxi como a Mauro. El momento no tardó en viralizarse en las redes sociales.
"Estoy de novia hace dos años. Relación abierta", le contó Julieta Poggio con total normalidad a Wanda Nara, en alusión a su noviazgo con Fabrizio Maida. A lo que la mediática, quien sintió curiosidad por esa modalidad de pareja, le preguntó: "Pero cuando se casan, ¿se corta?".
En ese entonces, Julieta explicó la dinámica de este tipo de bodas entre parejas abiertas: "Yo tengo muchos amigos gays y es más normal en los gays tener relación abierta. Ellos tienen casamiento abierto".
Fiel a su estilo frontal y espontáneo, Wanda descolocó a la participante con una frase sobre sus propios matrimonios: "Amo. Yo creo que también tuve en una época casamiento abierto, solo que no me había enterado. Se ve que se usa hace años".
La declaración de la conductora de "MasterChef Celebrity" generó revuelo por su historia sentimental y sus matrimonios con Maxi López y Mauro Icardi, aunque Wanda Nara no aclaró a cuál de sus exparejas hacía referencia o si involucraba a ambos.