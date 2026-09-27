Wanda Nara llega al cine junto a Agustín Bernasconi: cuándo estrena su primera película

En el programa de este domingo, "El Run Run del Espectáculo" (Crónica TV) repasó las perlitas que dejó el tercer show de Lali Espósito en el estadio de River Plate. Luego, ahondaron en la figura de Wanda Nara, quien está con doble estreno: el regreso de "MasterChef Celebrity" y la nueva película que protagoniza junto a Agustín Bernasconi.

"Wanda con programa y película", decía la placa que leyeron Lío Pecoraro y Fernando Piaggio antes de presentar el tráiler de "¿Querés ser mi hijo?".

Mientras "MasterChef Celebrity" regresará a la pantalla de Telefe el lunes 28 de septiembre a las 22.15 horas, el primer filme de la mediática se estrenará en cines el 22 de octubre.

La película protagonizada por Wanda Nara y Agustín Bernasconi.

"¿Querés ser mi hijo?" es una comedia romántica que marcará el debut de Wanda Nara como actriz en la pantalla grande. Allí, la conductora y cantante interpreta a Lucía, una mujer de 40 años que descubre a su esposo siéndole infiel con su amante dentro de un auto estacionado en el garaje de la casa de ambos.

Recién separada y también desempleada, Lucía intenta rehacer su vida. Durante una entrevista laboral clave para conseguir un puesto importante, miente y asegura que tiene un hijo. Para sostener la mentira frente a sus posibles jefes, convence a su joven vecino Javier -interpretado por Agustín Bernasconi- de hacerse pasar por su hijo.

Sin embargo, lo que comienza como una farsa para conseguir trabajo da pie a un romance inesperado entre los protagonistas, cuya diferencia de edad entre sí es considerable.

Dirigida por Hernán Guerschuny, el elenco principal de "¿Querés ser mi hijo?" está conformado de la siguiente forma: Wanda Nara, Agustín Bernasconi, Jean Pierre Noher y Charo López.