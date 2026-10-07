Wanda Nara, ¿otra batalla ganada?: el fuerte revés judicial que habría recibido Mauro Icardi por sus hijas

Desde hace años, Wanda Nara y Mauro Icardi mantienen una disputa judicial por sus hijas. Además de las diferencias por la cuota alimentaria, los mediáticos también protagonizaron una batalla por el país en el que vivirán las menores. En las últimas horas, trascendió que el futbolista habría recibido un fuerte revés que impactaría en su reclamo por la residencia de las chicas.

La información fue dada a conocer por Paula Varela, este miércoles, en "Intrusos", donde se refirió al estado de la causa y a la supuesta situación actual del novio de Eugenia "La China" Suárez. "Está caída la restitución internacional. Una buena noticia para Wanda", anunció la periodista, al explicar que el pedido de Icardi habría perdido sustento ante su actual realidad.

Según detalló Varela, el futbolista ya no tendría previsto regresar a Turquía, donde desarrolló gran parte de su carrera reciente. "Hoy, Mauro Icardi no tiene en su futuro volver a Turquía. No solo en ningún club turco, sino ni siquiera su casa". En ese sentido, agregó: "Estuve averiguando y ya está hecha la mudanza".

El escenario resulta relevante porque Icardi se encuentra actualmente sin club y, de acuerdo con esta información, tampoco tendría residencia en territorio turco. Por ese motivo, su planteo para establecer allí la vida cotidiana de sus hijas habría quedado sin objeto en las condiciones actuales.

Sin embargo, la situación podría modificarse más adelante. Como las niñas nacieron en Italia, una eventual incorporación del delantero a un equipo europeo durante el próximo mercado de pases podría abrir nuevamente la discusión. Por ahora, el panorama representa un importante cambio en la disputa que mantiene con Wanda.