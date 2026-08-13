Wanda Nara pidió una drástica medida contra Mauro Icardi que podría alejarlo de sus hijas: los detalles

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin. Luego de que la Justicia italiana autorizara a la conductora de "MasterChef Celebrity" a firmar de manera unipersonal los pasaportes de sus hijas menores para salir del país, ahora volvió a pedir una medida contra su expareja que podría dejarlo sin contacto con las niñas.

Según trascendió, la abogada de Wanda, Ana Rosenfeld, presentó un pedido para suspender de manera cautelar la responsabilidad parental de Icardi. El planteo apunta a proteger a las menores y sostiene que la situación generó consecuencias en su estado emocional.

"Vengo a solicitar con carácter urgente y con carácter cautelar la adopción de medidas de protección respecto de las niñas ante la conducta desplegada por su progenitor, Mauro Icardi", señala el expediente que leyó Tatiana Schapiro en "DDM" (América TV). Y agregó: "Dicha conducta ha generado en las niñas un estado de angustia, temor y afectación emocional que requiere inmediata intervención judicial".

Entre los requerimientos aparece además el cuidado exclusivo de las chicas a favor de su madre y la realización de evaluaciones psicológicas y psiquiátricas al futbolista. La presentación también solicita restringir las comunicaciones entre el padre y sus hijas mientras se analiza su comportamiento.

"Suspensión de las llamadas telefónicas, WhatsApp, videollamadas y encuentros personales hasta tanto existan conclusiones en relación a su conducta y a las formas de dirigirse a las menores", se pidió en el escrito.

El planteo de Rosenfeld también incluye una medida de formación para el futbolista. "Se intima al señor Icardi a realizar un curso especializado en violencia familiar y violencia de género", indica el documento.

Además, sostiene que "la conducta del progenitor excede una mera diferencia entre adultos durante la incidencia vinculada con la documentación del viaje, comunicándose con las menores, diciéndoles que su madre las habría secuestrado y colocándolas en una situación de presión emocional".