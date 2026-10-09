Wanda Nara rompió el silencio tras divorciarse de Mauro Icardi: "Este psiquiátrico..."

La Justicia italiana puso fin al matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi al confirmar su divorcio definitivamente. El Tribunal de Milán disolvió el vínculo que los unía desde 2014 y rechazó los pedidos económicos de la conductora. Tras conocer el fallo, Wanda, que se reencontrará con L-Gante, lanzó una frase explosiva contra su exmarido.

La sentencia, que tiene 30 páginas, resolvió disolver el matrimonio civil celebrado el 27 de mayo de 2014 en San Isidro. El tribunal rechazó el pedido de asignación de mantenimiento de 250.000 euros mensuales que Wanda había solicitado durante la separación. Tampoco hizo lugar a su reclamo de 100.000 euros mensuales como compensación por divorcio. Los jueces consideraron que la empresaria cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse por sus propios medios.

En diálogo con una cronista del programa "Los profesionales de siempre" (El Nueve), Wanda no ocultó su alivio. "Yo solo quería divorciarme de este psiquiátrico. ¿No ves que está enfermo? Estoy feliz de haberme divorciado después de tanto tiempo", disparó. Y confirmó que no piensa apelar la decisión: "Estoy feliz de cortar todo vínculo matrimonial con Mauro Icardi".

La conductora también apuntó contra la salud mental de su expareja. "Primero tiene que hacer terapia. Tiene problemas psicológicos. Prefiero cortar el vínculo matrimonial", sentenció. Sus declaraciones generaron un fuerte revuelo mediático y desataron la reacción inmediata del futbolista.

Otro de los puntos centrales del fallo fue el rechazo al pedido de culpabilidad que había presentado Icardi. El delantero sostenía que Wanda había incumplido sus deberes matrimoniales al hacer pública su relación con L-Gante. Sin embargo, el tribunal consideró que no existían pruebas de que ese vínculo hubiera comenzado antes de la ruptura . La sentencia destaca que Wanda anunció el final de la relación en septiembre de 2024 y recién en octubre hizo pública su nueva relación.

El aspecto económico también complicó a la conductora. El Tribunal de Milán determinó que Wanda deberá pagar 5.200 euros correspondientes a dos tercios de las costas del juicio. A esa cifra se suman los gastos generales, el IVA y los aportes previstos por la legislación italiana. La resolución fundamentó esta decisión en una "prevalente soccombenza" de Nara en el proceso, principalmente por el rechazo de sus reclamos económicos.

En cuanto a las hijas de la expareja, Francesca e Isabella, la Justicia italiana se declaró incompetente. Los jueces consideraron que las menores residen habitualmente en Estambul desde 2022 y que asisten a la escuela allí. Por ese motivo, los tribunales italianos no tienen jurisdicción sobre la tenencia, residencia y alimentos de las niñas. Esa cuestión deberá resolverse en Turquía, donde sigue vigente el proceso de restitución internacional.

La reacción de Mauro Icardi no tardó en llegar. El futbolista utilizó su cuenta de X para responderle a Ana Rosenfeld, abogada de Wanda, quien había aclarado algunos puntos de la sentencia. "Dejá, Anita, no aclares que oscurece. Hace dos años que cuentan mentiras en los medios... ¿Y justo hoy dicen la verdad? Qué coincidencia", escribió . Y agregó: "Lo que pedí en Italia fue divorciarme y no pagar un solo euro como exmarido. Y mirá qué sorpresa... ¡Salió lo que pedimos!".

El delantero también se refirió al conflicto por sus hijas y anticipó nuevas acciones legales. "Lo de mis hijas se tramita en Turquía, donde sigue vigente el proceso de restitución internacional. Y voy a seguir peleando por ellas, porque tengo motivos, porque las amo y porque ellas me aman", sostuvo. Además, advirtió: "Estén atentas que van a seguir cayendo buenas noticias y nuevos juicios".

Más allá de la sentencia de divorcio, continúa abierto otro proceso en Milán. El futbolista reclama la nulidad de la transferencia de inmuebles de su patrimonio y su restitución. Ese expediente sigue en trámite y no tiene fecha de resolución. La batalla judicial entre ambos, lejos de terminar, suma nuevos capítulos mientras cada uno reconstruye su vida por separado.