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Wanda Nara tendrá su propio docu-reality: cómo será la producción sobre la mediática

La conductora de "MasterChef Celebrity" firmó con la plataforma de streaming Disney+, que ya anunció el estreno de su reality con tintes de documental. ¡Mirá el video, en la nota!

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Si algo le faltaba a Wanda Nara era que una producción sobre ella misma desembarcase en alguna plataforma de streaming, lo que ahora es un hecho que ocurrirá. La conductora de "MasterChef Celebrity" firmó con Disney+ y tendrá su propio docu-reality, cuya propuesta será revelar todos los secretos detrás de su éxito. 

"Lo querías, lo tenés. El reality de Wanda muy pronto en Disney Plus", anunció el conocido servicio de streaming a través de un video que publicó en sus redes sociales. El clip muestra a la animadora firmando el contrato con un labial rosa de su marca de cosméticos. 

A lo largo de seis capítulos, la nueva producción se adentrará en el glamuroso universo de la reconocida empresaria, conductora y actriz argentina para descubrir una faceta más íntima y revelar cómo convierte cada desafío y/o escándalo en una oportunidad

Wanda Nara firmó con Disney+ y tendrá su propio docu-reality en la plataforma.
Wanda Nara firmó con Disney+ y tendrá su propio docu-reality en la plataforma.

Serán sus roles como madre, figura mediática y mujer de negocios los que la audiencia podrá conocer en profundidad una vez que Wanda Nara abra las puertas de su mundo privado, ese que no es publicado en sus redes sociales. 

Con grabaciones que comenzarán en los próximos meses en Italia, Argentina y Uruguay, el docu-reality de Wanda recorrerá la vida de la mediática desde sus inicios hasta convertirse en una de las figuras más destacadas de los medios y el espectáculo, donde demostró una habilidad única para mezclar glamour, drama y estrategia en una narrativa que cautiva al público desde hace décadas.

Vale mencionar que Wanda Nara estará muy activa en los siguientes meses. Además del docu-reality, la empresaria retomará la conducción de "MasterChef Celebrity" y estrenará su primera película, "Quieres ser mi hijo", en la pantalla grande. 

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