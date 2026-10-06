Wanda Nara y Grego Rossello coquetearon en "MasterChef Celebrity" y se sacaron chispas: "¿Sale chape hoy?"
La conductora se acercó a la estación del influencer y protagonizaron un divertido ida y vuelta. ¡Mirá el video, en la nota!
"MasterChef Celebrity" suele dejar escenas que van más allá de los platos y las devoluciones del jurado. En cada programa, Wanda Nara se acerca a las estaciones para charlar con los famosos. Luego de descolocar a Luck Ra con preguntas sobre La Joaqui, este martes protagonizó un divertido ida y vuelta con Grego Rossello.
Mientras el influencer cocinaba, la conductora se acercó y recibió un inesperado elogio. "Estás muy linda, Wanda. Lo digo de verdad. Es un chiste, juego todo pero realmente...", expresó. Sin dejar pasar la oportunidad, ella redobló la apuesta: "Ah, yo te iba a proponer una primera cita". "Me encantaría, no juegues conmigo porque sabes que me encantaría", respondió él.
La conversación rápidamente tomó otro tono cuando Grego recordó un encuentro fallido fuera del programa. "Contale a la gente que me dejaste con flores debajo de tu casa, no me recibiste, me mandaste por servicio", contó. Wanda no se quedó atrás y le respondió con picardía: "Bueno Grego, ¿vos te pensás que yo soy tan facilita? Que por un ramo de flores y un perfume tamaño 50 ml...". Él defendió su elección: "Pero era el que te gusta a vos, le pegué ¿o no?". "Sí, pero tan chiquito. Dos splash me lo gasté", retrucó ella.
El coqueteo continuó cuando Wanda se negó a probar la mayonesa que preparaba el participante por el fuerte olor a ajo. "No la puedo probar porque mira si sale chape, con el olor que tiene esto, tiene un ajo impresionante". Rossello quiso saber: "¿Sale chape hoy?". Y la conductora, al mirar su camiseta de River, lanzó: "Y no sé, con esa camiseta puede ser".
Cuando parecía que la situación podía terminar en una cita, Grego decidió ponerle freno al momento. "Wanda me queda poco tiempo y voy a perder", advirtió. "Encima que te estoy ofreciendo una cita, querés que me vaya", le reclamó ella. "Pero si me voy no te veo más. Tengo que seguir para seguir viéndote todos los días", explicó él. Finalmente, detrás de cámara, el influencer aseguró: "Yo la vengo remando hace siglos, ahora se da la cita", pero Wanda fue contundente: "Perdiste tu oportunidad".