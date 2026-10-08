Wanda Nara y Mauro Icardi, divorciados: la contundente sentencia que perjudica a la conductora

A más de dos años de su separación, Wanda Nara y Mauro Icardi continúan enfrentados en distintos frentes judiciales. Después de que trascendiera que el futbolista habría sufrido un fuerte revés, ahora se conoció que los mediáticos están oficialmente divorciados. Además, la sentencia final contiene una decisión que afecta a la conductora de "MasterChef Celebrity".

El Tribunal de Milán fue el encargado de disolver definitivamente el matrimonio, varios años después del escándalo que puso a la pareja en el centro de la escena. Icardi fue quien difundió la resolución y acompañó la noticia con una particular frase: "Hay motivos para brindar".

Entre los puntos destacados del fallo aparece el reclamo económico de Wanda. "Aquellos famosos 250 mil euros mensuales no se autorizaron. La Justicia consideró que cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente", aseguró.

La resolución también desestimó la solicitud de una pensión tras el divorcio. En este caso, el tribunal consideró que no quedó demostrado que Nara hubiera dejado de lado su carrera profesional durante el matrimonio. Por el contrario, Icardi sostuvo: "Por el contrario, señaló que su notoriedad derivó del matrimonio conmigo y que su actividad profesional se expandió".

El posteo de Mauro Icardi sobre el divorcio con Wanda Nara. (Foto: Instagram).

Otro aspecto que podría generar repercusiones es la obligación económica impuesta a la conductora. Según informó el futbolista, deberá hacerse cargo de parte de los gastos del proceso: "El Tribunal la condenó a reintegrarme dos tercios de las costas del juicio".

Icardi también celebró públicamente el resultado y explicó por qué decidió tramitar la separación en Italia: "Esta resolución refleja el motivo por el que elegí tramitar mi divorcio en Italia: que las pretensiones económicas fueran evaluadas y resueltas por la Justicia".

Sin embargo, la disputa todavía no terminó, ya que continúa otro expediente en Milán relacionado con inmuebles que el jugador busca recuperar. "Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa. Hay motivos para brindar", concluyó.