El cantante Wisin anunció la creación de la Universidad del Perreo, una plataforma institucional orientada al estudio, preservación y difusión de la cultura del reggaetón.

El artista impulsó la iniciativa desde Cayey, Puerto Rico, con el objetivo de elevar el género urbano a un rango de análisis cultural y académico tras más de tres décadas de trayectoria en la industria musical.

A través de un comunicado difundido en sus canales digitales oficiales, el músico manifestó: "Después de más de tres décadas de carrera musical, de ver cómo nuestro sonido nació en la calle y se expandió hasta conquistar cada rincón del mundo, he comprendido que nuestra historia es demasiado grande para quedarse solo en los escenarios".

Un plan académico dedicado a la música urbana

La propuesta institucional establece áreas de docencia e investigación con contenidos centrados en el movimiento urbano. El portal web del proyecto habilitó una sección de preinscripción para los interesados en formar parte de la iniciativa académica.

El programa contempla materias de dictado específico como Cátedras de Ritmo Aplicado, Historia del Reggaetón y Epistemología del Flow. A su vez, prevé la conformación de un Centro de Estudios Avanzados en Cadencia, Dembow y Cultura Urbana.

Objetivos de la institución y repercusión internacional

Respecto al propósito central de la academia, Wisin expresó: "Es el momento de dar un paso más allá. Siento la responsabilidad personal de enaltecer nuestra cultura y proteger el legado de un movimiento que cambió la industria para siempre".

El anuncio completó su mensaje fundacional afirmando: "Nuestra misión es darle al reguetón el rigor y el lugar de respeto que se merece. En los próximos días compartiremos más detalles". La novedad generó un alto nivel de interacción e impacto inmediato entre los seguidores del género en redes sociales.